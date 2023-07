Rifiuti Roma, Torpignattara invaso. Avv. Ronchetti: “Faremo denuncia”

L’emergenza rifiuti di Roma rischia di diventare emergenza sanitaria. L’ordine dei Medici ha già diramato una nota in cui sottolinea la necessità di un intervento immediato e straordinario per ripulire le strade ormai invase di rifiuti della Capitale. Ad aggiungersi al coro delle richieste di intervento, arriva l’Arpa che, su segnalazioni dei cittadini, effettua un sopralluogo a Torpignattara e mette nero su bianco lo stato indecoroso in cui versa il quartiere.

A spingere per un sopralluogo e chiedere che venga effettuata una pulizia straordinaria, c’è il comitato di quartiere di Torpignattara che, attraverso l’assistenza legale della Dottoressa Silvia Ronchetti, sta preparando l’esposto da presentare.

Abbiamo raggiunto l’Avvocata Ronchetti per chiedere a lei di raccontarci la situazione del quartiere, popolare e popoloso di Roma. L’avvocata Silvia Ronchetti, legale del Comitato di quartiere di Torpignattara

Avvocata, ci vuole raccontare com’è lo stato dei rifiuti di Torpignattara, anche alla luce della relazione Arpa che mette nero su bianco le innumerevoli segnalazioni dei cittadini?

I cittadini, lamentano da anni una situazione di disagio per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. la questione però, inevitabilmente, ogni estate si riacutizza. Con l’arrivo del caldo, a giugno e luglio principalmente, la raccolta dovrebbe essere potenziata e invece non solo è a singhiozzo (come nel resto dell’anno) ma in alcune zone cessa il servizio. Immagini cosa può essere se l’Ama non passa per giorni interi a raccogliere indifferenziato e umido; le ditte che si occupano della raccolta di carta e plastica fanno la stessa cosa, facendo sì che in strada si creino situazioni di accumulo incontrollato.

E quando passano?

Quando passano, si limitano a svuotare il cassonetto ma ovviamente se non viene fatta una pulizia della strada dove il cassonetto stracolmo giaceva, allora tutte le rimanenze, lo scolo e la sporcizia rimasta a terra restano a decomporsi. Una situazione da terzo mondo che non fa certo onore alla Capitale. Il problema è generalizzato al V Municipio ma nel quale Torpignattara soffre particolarmente. In questo quartiere esiste il problema dell’abbandono notturno di rifiuti ingombranti, e non solo da parte di residenti.

La situazione del quartiere però va oltre la questione rifiuti. Parliamo di un concreto rischio sanitario, è vero che ci sono blatte e topi in giro per il quartiere?

Abbiamo di tutto, blatte, topi e gabbiani tanto per dirne alcuni. Immagini che ci sono interi condomini che la notte sono invasi dalle blatte che risalgono le pareti. I residenti di quei condomini la sera si vedono costretti a scendere in strada e ammazzare le blatte che escono da sotto i cassonetti e i tombini.

I topi, non ne parliamo. Hanno dimensioni tali per cui è meglio non avvicinarsi nemmeno ai cassonetti. I gabbiani stazionano sui sacchi dell’immondizia e se ti avvicini troppo rischi anche di essere aggredito.

Vogliamo aggiungere all’elenco anche i miasmi e i percolati?

Com’è la situazione delle attività commerciali e di ristorazione in un quartiere tanto critico dal punto di vista della raccolta dei rifiuti?

Può immaginare che la situazione sia al limite. Le attività di ristorazione che hanno cassonetti vicino ai loro locali sono disperate. Ovviamente nessun cliente avrebbe piacere a sedersi a bere un cappuccino se accanto ci sono secchi stracolmi e maleodoranti. In tutto questo si inserisce la relazione dell’Arpa.

Siete soddisfatti di quanto scritto nella relazione?

A metà. Ci aspettavamo una relazione più incisiva che non fotografasse solo l’evidente stato di abbandono incontrollato dei rifiuti dovuto alla mancata raccolta; avremmo voluto che scrivessero qualcosa in più sui liquami, sui miasmi.

Oppure sulle infestazioni?

Le infestazioni sono di competenza della Asl Roma 2, al dipartimento della salute pubblica. Abbiamo fatto segnalazioni anche a loro naturalmente.

E cosa hanno detto?

Mi piacerebbe dirglielo ma non hanno dato risposte.

Quali saranno i passi successivi ora che avete la relazione Arpa?

Sto predisponendo una denuncia a nome del comitato per interruzione di pubblico servizio. E su ogni altro reato che possiamo ipotizzare in merito alla questione rifiuti.

Esiste anche un problema di morosità dei cittadini

Certo, questa situazione è anche in parte dovuta a comportamenti poco virtuosi. Abbiamo moltissime morosità Tari anche qui a Torpignattara. Nessuno assolve o giustifica i morosi ma è chiaro che il problema è molto più complesso e tocca varie realtà. Le utenze commerciali, per dirle, dovrebbero essere servite da un’altra società, che però non passa e le attività gettano i rifiuti nei cassonetti delle utenze private. Torniamo alla questione dello svuotamento insufficiente oltre che alla necessità di controllo sui morosi.

