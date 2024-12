Ricordate il Bonus INFISSI? Scordatevelo nel 2025 | Lo hanno rivoluzionato da capo a coda, ora solo pochi spicci

Se vuoi sostituire gli infissi e godere delle detrazioni, caschi male: dal prossimo anno cambia tutto

Negli ultimi anni, bonus e agevolazioni statali sono diventati uno strumento cruciale per sostenere cittadini e aziende in difficoltà economica, stimolando al contempo settori chiave dell’economia nazionale.

Queste misure, approvate dal governo, hanno l’obiettivo di alleviare il peso economico sulle famiglie, favorendo consumi e investimenti, e di rilanciare ambiti in crisi o stagnazione.

In particolare, gli incentivi rivolti all’edilizia hanno rappresentato un vero e proprio boom, trainando il mercato e favorendo ristrutturazioni e miglioramenti energetici.

Tra i più noti bonus degli ultimi anni spicca il superbonus edilizio, che ha permesso di riqualificare energeticamente edifici e abitazioni con detrazioni fino al 110%.

Il ruolo delle agevolazioni statali

Misure come quelle edili hanno generato un forte impulso per il settore delle costruzioni, contribuendo a creare posti di lavoro e migliorando il patrimonio immobiliare italiano.

Accanto a questi, il bonus mobili e il bonus ristrutturazioni hanno incentivato le famiglie a investire nella propria abitazione, rendendola più efficiente e moderna. Tuttavia, questi strumenti non sono esenti da critiche: in alcuni casi, la burocrazia e le modifiche frequenti alle normative hanno creato incertezze per cittadini e operatori del settore.

Con il passare del tempo, il governo valuta ogni anno l’efficacia e l’impatto economico di tali agevolazioni, introducendo modifiche o nuovi bonus nella legge di bilancio.

Quali novità in arrivo per l’anno nuovo

Come riportato da ispacnr.it, la nuova legge di bilancio prevede diverse variazioni per i bonus attualmente in vigore. Tra quelli interessati dai cambiamenti, il bonus infissi subirà un’importante revisione nel 2025. Questa misura, molto apprezzata dai cittadini per la possibilità di sostituire vecchi serramenti con modelli più efficienti dal punto di vista energetico, sarà ridimensionata. Il governo ha deciso di ridurre la percentuale di detrazione fiscale per chi sostituirà gli infissi, portandola al 50% rispetto alle percentuali più alte degli anni precedenti. Inoltre, il massimale di spesa detraibile sarà abbassato, riducendo di conseguenza i vantaggi economici per i beneficiari.

La scelta di modificare il bonus infissi è stata motivata dalla necessità di razionalizzare le spese pubbliche e di indirizzare i fondi verso altri interventi prioritari. Tuttavia, resta confermata la possibilità di usufruire del bonus anche per il 2025, sebbene con condizioni meno favorevoli rispetto al passato. È dunque importante per i cittadini informarsi tempestivamente sulle nuove regole e valutare l’opportunità di effettuare lavori entro i termini previsti.