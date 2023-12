Richiamo alimentare per questo prodotto: se l’hai comprato buttalo subito | Rischio salmonella elevato

Rischio alimentare per rischio salmonella per un prodotto venduto al supermercato. Attenzione, perché è di larghissimo uso e potremmo averlo già comprato.

Ora che siamo giunti nel periodo natalizio le nostre spese sono sempre più all’rodine del giorno, anche e soprattutto in vista delle sontuose cene e dei corposi pranzi che metteremo in tavola durante i gironi effettivi di festa tra la Vigilia e Capodanno. I supermercati poi sono letteralmente presi d’assalto.

Si passa questo periodo a compilare di continuo liste della spesa e a impacchettare regali, ovviamente nei momenti in cui non siamo a lavoro, al fine di portarci avanti il più possibile e non dover correre come disperati all’ultimo momento per l’acquisto di cadeau o alla ricerca disperata di alcuni ingredienti.

Capite bene che in questo periodo, udire di un richiamo alimentare non fa propriamente fare salti di gioia ai consumatori. Ora più che mai visto che il cibo in sé e per sé, possiede una grandissima importanza. Infatti, come già accennato, nelle nostre menti sono in elaborazione tutti i manicaretti che andranno a costituire i vari menù.

Richiamo alimentare per elevato rischio di salmonella

La malattia in cui si rischia in questo caso di incorrere possiamo tranquillamente dire che non scherza affatto, e la prospettiva di dover trascorrere il periodo del Natale in un lettino ospedaliero per un ricovero dovuto ad un’imprudenza, non è certamente rosea. Pertanto è bene tenere la guardia decisamente bellaalta.

Il problema principale è che il prodotto, per così dire incriminato, è di larghissimo consumo e può anche essere parecchio usato in questo periodo specialmente, visto che, soprattutto nel nostro Paese, una specialità molto gustata in occasione delle feste, sono le lasagne. Esse necessitano di un buon ragù di carne e per realizzarlo è fondamentale il macinato.

Il prodotto incriminato

Ad essere dunque al centro del mirino del richiamo alimentare, diramato dal RASFF, è una partita di macinato di carni di pollo, proveniente dall’Olanda. Di essa non è stato resi noto il numero di lotto o il TMC. Diciamo che quello che si sa è che la sua ingestione comporta un altissimo rischio di contrazione delle malattia poco fa ben menzionata.

L’unica precauzione da prendere è verificare che non sia di provenienza dai Paesi Bassi, oltre che preferire, qualora la lasagna fosse nel nostro menù di natale, un ragù a base di carni rosse, possibilmente bovine o suine e non di pollo congelata. Nel caso il prodotto sia invece stato erroneamente acquistato, si consiglia caldamente di non consumarlo e restituirlo al punto vendita di corsa.