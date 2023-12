Cornetto e cappuccino, cosa succede se li prendi tutte le mattine: sul tuo organismo ha un effetto inaspettato

Cornetto e cappuccino, che cosa ti accade se le mangi ogni giorno appena sveglio.

Per noi italiani, ed è davvero sciocco e inutile negarlo, la colazione è dolce e soprattutto a base di cornetto e di cappuccino. Se poi è bello schiumoso e con un po’di cacao è davvero il massimo. Del resto, appena svegli, abbiamo bisogno di una super coccola per riuscire poi a trovare la forza e la voglia di iniziare la nostra giornata.

Molti adorano farla in santa pace in casa propria ancora in pigiama e spettinati mentre altri vestiti di tutto punto al bar sotto casa o sito a due passi dal proprio ufficio o comunque nei pressi del proprio posto di lavoro. Tanti si trovano in loco con i colleghi e amici per scambiare quattro chiacchiere. Insomma, tendono a unire, come si suol dire, l’utile al dilettevole.

Il punto è che pare non sia il massimo per la nostra salute, che è il dono non solo più prezioso ma anche il più fragile e instabile che abbiamo, fare ogni giorno la colazione allo stesso identico modo. Parola d’ordine infatti sarebbe variare anche per non stancarci. Del resto anche la cosa più buona del mondo, se mangiata ogni giorno, poi può venirci fuori dalle orecchie!

Cornetto e cappuccino, che cosa succede al tuo organismo se li mangi sempre

Tra l’altro gli esperti sentenziano che il dolce non sarebbe il top per partire bene alla mattina. Difatti per fare funzionare alla grande il nostro cervello sarebbe d’uopo puntare sul salato, ovviamente senza eccedere. Detto ciò non va bene nemmeno fare il pieno di caffeina che è un eccitante. Ergo, non esageriamo né con le tazzine di caffè e di cappuccino.

Quest’ultimo, contenente latte, è ben più calorico del primo. E per questo motivo non è il massimo per la nostra linea. Se poi lo zuccheriamo, aiuto! E non contenti ci abbiniamo pure un bel cornetto. Dulcis in fundo, lo scegliamo pure con una super farcia, magari di crema di nocciole o di crema. Al di là dell’arrivo di qualche kg di troppo e dell’innalzamento del colesterolo, sapete che effetto fa al nostro organismo?

Le reazioni pazzesche che non ti aspetti

In poche parole se esageriamo puntando a colazione sull’abbinamento di cappuccino e cornetto alla fine rischieremo di ottenere un picco glicemico pazzesco. E ciò può portare anche l’arrivo del diabete. Tra l’altro una colazione del genere dopo poche ore ci farà venire una fame pazzesca, anche se inizialmente ci sembrerà di essere sazi.

Ergo, saremo indotti a fare prima di pranzo dei bei spuntini o di pranzare in maniera eccessiva e poco bilanciata. Il consiglio è quello di variare anche nel primo pasto della giornata per quanto concerne gli alimenti da mangiare, dicendo di sì anche al salato. Inoltre se non sappiamo dire di no al cappuccino non zuccheriamolo. Per il cornetto puntiamo a un piccolo, vuoto e possibilmente integrale.