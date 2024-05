Ricarica smartphone, scoperto il trucco che ti fa durare la batteria: questo è il numero perfetto da non superare

Ricarica smartphone, esiste un modo per farla durare ben più a lungo. Da provare subito!

Indubbiamente oggigiorno trascorriamo molto tempo incollati al nostro telefonino. Ormai non lo usiamo solo per telefonare o mandare semplici sms ma anche per chattare per ore, mettere in atto videochiamate, che in taluni casi sono vere e proprie call di lavoro, nonché per ascoltare musica e audiolibri.

Sfruttatissimo è pure per seguire film e serie televisive. E poi quando siamo fuori casa e vediamo un bel paesaggio non ci perdiamo l’assai ghiotta occasione di immortalarlo con video e fotografie. E se usciamo con amici o parenti non ci dimentichiamo mai di realizzare qualche selfie che poi puntualmente condividiamo sulle varie piattaforme Social.

E anche quando facciamo sport è il nostro fidato alleato. E con la scusa di sfruttarlo come sveglia non lo spegniamo nemmeno negli orari notturni. Semplicemente abbassiamo la suoneria e, il più delle volte, togliamo la vibrazione. Fatto sta che così non solo rischiamo di dormire male per via delle lucine che sia accendono su di esso ma anche che la batteria si scarichi tantissimo.

Ricarica smartphone, una fissazione per molti

Tuttavia a questo punto molti potrebbero rispondere che non c’è alcun problema a riguardo dal momento che, quando sono a letto e stanno per addormentarsi, la prima cosa che fanno è quella di mettere in carica il proprio smartphone e di lasciarlo così fino al momento del risveglio.

In questa maniera il nostro dispositivo rimane collegato alla presa di corrente moltissime ore. Ergo è probabile che, a conti fatti, ci rimanga molto di più rispetto al tempo che gli basterebbe per ricaricarsi come si deve e permetterci di usarlo senza problemi. E ciò non è il massimo per la salute della sua batteria. A lei piuttosto gioverebbe molto di più questo semplice trucchetto.

Il trucchetto salva batteria

In sostanza non dovremmo correre a ricaricare il nostro smartphone mille volte al giorno per paura che poi non possiamo utilizzarlo in mille modi. Ok, portiamoci sempre con noi per sicurezza il suo caricabatterie, ma non teniamolo costantemente attaccato alla presa di corrente. Inoltre se vogliamo che la batteria funzioni meglio anche nel corso del tempo cerchiamo di non caricarla al massimo.

Il top sarebbe arrivare all’80% e non scendere sotto il 20%. Solo così potremo anche evitare che altri elementi del nostro telefonino possano rovinarsi e arrivare persino a compromettere il suo utilizzo. E ciò alla fine ci costringerebbe a correre in assistenza e, nei casi più gravi, acquistarne uno nuovo.