Truffe in aumento, Android e iOS i più colpiti dai malintenzionati: proteggiti con 3 semplici mosse | Bastano due minuti

Truffe sul Web ancora più numerose. Android e iOs nel mirino dei truffatori. Fai così e ti salvi.

Ormai siamo costantemente controllati e tutti sanno tutto di tutti. Forse non ce ne rendiamo conto ma oggigiorno la nostra vita è sostanzialmente a portata di click. Difatti per via dei Social, le cui piattaforme sono tantissime, tendiamo a mettere un po’troppo in piazza la nostra persona oltre che la nostra quotidianità.

E così anche chi non ha mai scambiato con noi manco mezza parola può dire di conoscerci meglio di chi ci parla ogni giorno. E talvolta non ci comprende per quel che scriviamo ma per le foto, le canzoni e i vari test che condividiamo. Nota i nostri spostamenti e i nostri like. E ciò alla lunga può risultare molto ma molto pericoloso.

In primis possiamo infatti risultare le vittime più interessanti per chi vuole fregare soldi fingendosi interessato a noi, dopo averci corteggiato con chat, messaggi e compagnia bella. In secundis, sapendo che siamo in vacanza, i ladri possono decidere di farci visita. In ogni caso i guai non finiscono di certo qui, anzi!

Truffe in aumento, nel mirino iOS e Android più che mai

Diciamo che i malviventi negli ultimi anni hanno iniziato a sfruttare mezzi più sofisticati e tecnologici per commettere le loro malefatte. E ormai non si limitano più a creare semplicemente profili fake sui Social per abbordare le persone. Tutto ciò, diciamo, è solo una piccolissima parte di ciò che fanno. Difatti sono ormai dei veri e propri hacker.

Oppure se non lo sono loro direttamente assoldano delle persone che lo sono o che comunque sono in grado di mettere a serio rischio la nostra sicurezza anche a livello tecnologico e informatico. E ora nel mirino sono i dispositivi iOS e Android. Ecco come potete difendervi e dormire sonni più tranquilli.

Gli unici modi per difendersi

Per prima cosa installate un valido antivirus e tenetelo aggiornato. In secundis se ricevete un messaggio, sia come sms che in chat su WhatsApp, da un numero che non conoscete, che vi contatta per proporvi nuovi lavori o super offerte, o ancora di rinnovare vostri abbonamenti per dei servizi, non rispondete! Cancellate tutto quanto e bloccate il mittente.

E comunque sia non cliccate mai sui link che vi vengono dati. Lo stesso dovete fare se ricevete email dal contenuto simile. Infine, fate davvero molta attenzione a richiamare numeri che non conoscete, dopo che vi hanno solo fatto uno squillo. Prima verificate, facendo una veloce ricerca su Google, che non siano nelle liste di quelli molesti. Se li richiamerete vi ruberanno un botto di soldi.