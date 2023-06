“Restart”: la nuova soluzione per rifinanziare il mutuo

La nuova soluzione per i mutuatari in difficoltà e una migliore gestione del processo del credito offerto a banche e investitori





Bayview Italia 106 spa lancia il progetto RESTART: leggi di più

Restart vuol dire: seconda possibilità per i mutuatari in difficoltà e una migliore gestione del processo del credito offerto a banche e investitori. Scopri di più visitando il sito dedicato al progetto: clicca qui.

Bayview Italia 106, una delle aziende più dinamiche sul mercato italiano, ha deciso di intervenire sul mercato con un approccio orientato al cliente, grazie alla licenza 106 concessa da Banca d’Italia, Bayview, con il progetto Restart, è in grado di rifinanziare il mutuo, mantenendo inalterata la proprietà dell’immobile.

Un nuovo inizio per i debitori in difficoltà e una migliore gestione della clientela per le banche e gli investitori.

Restart: la soluzione pensata per i mutuatari in difficoltà

Restart prevede infatti la possibilità di “sostituire” il mutuo in sofferenza con un nuovo mutuo, che tenga in considerazione le mutate condizioni reddituali del cliente – dando quindi la possibilità di un nuovo “inizio” e dando soprattutto la possibilità di mantenere la proprietà dell’immobile – nella maggior parte dei casi abitazione principale. Mentre, come noto, le soluzioni normalmente offerte sono piani di rientro che difficilmente i debitori riescono e possono a rispettare.

Bayview Italia 106 è il risultato del progetto di crescita e internazionalizzazione di Bayview Asset Management LLC, con sede a Miami, Florida USA che ha trasferito nella sede italiana la filosofia aziendale e le best practice: gestione del credito semplificata, massima trasparenza, ottimo servizio al cliente e un team di professionisti dedicato a seguire tutte le fasi del processo di credito.

