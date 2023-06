Report, Santanchè: “In Parlamento risponderò a tutto, ci metto faccia”

(Adnkronos) – “Risponderò su tutto, sono 23 anni che faccio politica, ci ho sempre messo la faccia”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha risposto a chi le chiedeva di quando andrà a riferire in Parlamento sull’inchiesta di Report sulla gestione delle sue società. E a chi le chiedeva se si aspettava che anche dalla maggioranza di centrodestra sarebbero arrivate richieste di chiarimenti in Parlamento: "Mi sembra che la maggioranza sia non solo compatta ma più compatta. Dovete cercare altre cose per far sì che la maggioranza non sia compatta". Dimissioni? "E su che cosa? Sia serio. Andiamo dietro a Report?”. Serena? “No, serena porta sfiga”.

