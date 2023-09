Renzi: “Giorgia Meloni? Errore non andare al ricevimento di Biden”

(Adnkronos) – "Il ricevimento che il presidente Usa da è un ricevimento a cui Giorgia Meloni ha sbagliato a non andare. Non c'entra nulla con l'immigrazione. Sarebbe stata buona creanza rimandare la pizza con la figlia e andare. Ai vertici internazionali se ti chiama il presidente Usa, ci si va. Ha sbagliato". Così Matteo Renzi a Stasera Italia su Rete4. "La destra ha usato parole sbrigative superficiali e populiste per affrontare un problema epocale come l'immigrazione. Ora se vuole fare un piano Mattei serio, bene. Ma si parla con tutti e al ricevimento di Biden ci vai", ribadisce Renzi, che continua: "Giorgia Meloni sta perdendo la faccia. Non per quello che dice oggi ma per quello che ha detto negli ultimi dieci anni. Lei ha vinto le elezioni dicendo una cosa che non sta né in cielo né in terra: non hanno fatto il blocco navale, non hanno chiuso i porti ma hanno chiuso gli occhi. Gli sbarchi si sono moltiplicati". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

