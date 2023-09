Reinhold Messner non è più il re degli Ottomila, Guinness gli toglie il record: la replica

(Adnkronos) –

Reinhold Messner non è più il re degli Ottomila. Secondo il Guinness World Records 2024, non è infatti più lui il primo alpinista ad aver scalato tutte le 14 vette sopra gli 8mila metri senza ossigeno, ma l'americano Edmund Viesturs che ha compiuto l'impresa tra il 18 maggio 1989 e il 12 maggio 2005. "La meta non è la vetta ma il sentiero. Il mio alpinismo non conosce record", la replica di Messner sui social network, corredata dalle foto dell'Annapurna del 1985. Secondo quanto si legge sul libro dei Guinness dei primati, Viesturs, che ha anche effettuato sette scalate dell'Everest, ha ricevuto il titolo retroattivamente nel 2023, in seguito alla ricerca sulle salite storiche degli Ottomila da parte di numerosi cronisti di montagna, tra cui Eberhard Jurgalski di 8.000ers.com. Jurgalski e il suo team hanno trascorso gli ultimi 10 anni a riesaminare le ascensioni delle 14 montagne oltre gli 8.000. La loro conclusione è che, per un certo numero di picchi (in particolare Annapurna I, Dhaulagiri I e Manaslu), le 'vere vette' non erano state identificate correttamente per molti anni. Ciò significa che molti alpinisti, spesso senza alcuna colpa, si sono fermati prima di raggiungere la vetta In particolare il giornalista tedesco, basandosi su alcuni confronti fotografici, ha stabilito che Messener con Hans Kammerlander non avrebbe raggiunto la vetta dell'Annapurna nel 1985 ma sarebbe tornato indietro alcuni metri prima pur credendo di aver raggiunto la cima.

