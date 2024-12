Regione Lazio, il trasporto pubblico si rinnova: lavori per una nuova stazione e un nuovo deposito

Il completamento dei lavori per la nuova Pigneto Fs sono previsti per il 2029, con l’obiettivo di decongestionare le due stazioni principali

Il trasporto pubblico di Roma e della Regione Lazio è al centro di un importante processo di rinnovamento. Due progetti principali stanno catalizzando l’attenzione: i lavori per la nuova stazione ferroviaria Pigneto FS e la costruzione di un deposito Cotral a Subiaco, entrambi pensati per migliorare l’efficienza e l’esperienza dei viaggiatori.

Lavori per Pigneto FS, le interruzioni ferroviarie

La realizzazione della nuova stazione Pigneto FS, situata tra Tiburtina e Tuscolana, rappresenta una svolta per la mobilità capitolina, ma comporterà interruzioni ferroviarie significative fino a giugno 2025.

Date : La sospensione avviene nei weekend, dalle 22:35 del venerdì alle 3:35 del lunedì.

: La sospensione avviene nei weekend, dalle 22:35 del venerdì alle 3:35 del lunedì. Linee coinvolte : FL1 (Orte-Fiumicino) : servizio interrotto tra Tiburtina e Ostiense. Metro B e bus sostitutivi notturni (RMA99) garantiranno i collegamenti; FL3 (Roma-Viterbo/Vigna Clara) : stop tra Tiburtina e Ostiense con le stesse alternative della FL1. Alcuni treni domenicali tra Roma e Vigna Clara saranno cancellati; Altre linee regionali : variazioni su FL2, FL4, FL5, FL6 e FL7 con treni terminanti o in partenza da stazioni diverse.

:

Con un cronoprogramma che prevede una prima attivazione delle banchine nel 2026 e il completamento entro il 2029, la nuova fermata diventerà un nodo di interscambio tra le linee ferroviarie regionali e la metro C. L’obiettivo è ridurre i tempi di viaggio, decongestionare Termini e Tiburtina e migliorare la connessione tra centro e periferia.

Nuovo deposito Cotral, le caratteristiche

Parallelamente, la Regione Lazio investe in infrastrutture per il trasporto su gomma. Cotral ha avviato una gara per la costruzione di un nuovo deposito a Subiaco, destinato a sostituire la rimessa esistente sulla Sublacense, ormai inadeguata.

Capacità : ospiterà 41 autobus di diverse dimensioni (12, 10 e 8 metri, oltre ai bipiano).

: ospiterà 41 autobus di diverse dimensioni (12, 10 e 8 metri, oltre ai bipiano). Infrastrutture : Uffici e officina moderni. Distributore di carburante interno. Parcheggio per il personale. Isola ecologica e area per il lavaggio mezzi.

: Sostenibilità: progettato per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la logistica.

Tempi di realizzazione

Gara d’appalto : chiusura delle offerte il 21 gennaio 2025.

: chiusura delle offerte il 21 gennaio 2025. Durata lavori: circa 520 giorni dalla firma del contratto, con completamento previsto per il 2027.

Obiettivi del progetto

Con il nuovo deposito, Cotral punta a centralizzare le attività, migliorando la gestione della flotta e riducendo i tempi operativi. La posizione strategica lungo la SR411 garantirà una migliore copertura e frequenza del servizio nella zona.