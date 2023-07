Reddito di cittadinanza 2023 sospeso, presidio a Napoli

(Adnkronos) – Una ventina di persone, tra attivisti del movimento politico Potere al popolo, di Usb ed ex precettori del reddito di cittadinanza, sta protestando all'esterno della sede dell'Inps in via Alcide De Gasperi a Napoli contro la stretta all'erogazione del reddito decisa dal governo Meloni. Il presidio è stato convocato da Potere al Popolo il cui portavoce nazionale, Giuliano Granato, parla di "attacco del governo Meloni ai poveri e al diritto alla sopravvivenza di tante famiglie. Da agosto, 169mila famiglie saranno più ricattabili e costrette ad accettare qualunque offerta di lavoro arrivi, anche quelle sottopagate, perché si ritroveranno senza alcuna fonte di reddito. Il governo Meloni fa la guerra ai poveri, ma intanto propone la pace fiscale per gli evasori e per le grandi imprese, che macinano profitti su profitti. È un Robin Hood al contrario". Una delegazione di manifestanti è stata ricevuta dal dirigente della sede napoletana dell'Inps. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

