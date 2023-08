Rai, Urso: “Famiglia e natalità al centro della proposta culturale”

(Adnkronos) – La Rai dovrà impegnarsi in una "proposta culturale" che rappresenti i valori "positivi" della famiglia e della natalità. Così il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso in audizione alla commissione di Vigilanza Rai. "La principale industria del Paese si impegni in questa proposta culturale", ha detto. Tra gli altri impegni del servizio pubblico anche la valorizzazione della "filiera delle produzioni nazionali". "E' evidente come il contratto di servizio Rai non possa rimanere impermeabile" alle trasformazioni tecnologiche, ha detto ancora il ministro. Dalla Rai serve "una strategia per la digitalizzazione per valorizzare personalità e modelli produttivi". Serve "un impegno strutturato a 360 gradi" per "rispondere alle esigenze del mercato e alle nuove tecnologie", aggiunge Urso. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

