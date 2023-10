Rai, giornata molto triste per l’emittente: “Ieri a viale Mazzini piangevano tutti”

Rai, giornata decisamente molto triste per l’Azienda. ” Ieri a viale Mazzini piangevano tutti”. la rivelazione che fa male al cuore.

Anche per la Rai sono stati indubbiamente mesi di grandissime rivoluzioni. Tra addii, partenze e cambi al timone di trasmissioni, c’è stato indubbiamente di che sbizzarrirsi. Non mancano poi le classiche gatte da pelare che alimentano poi il chiacchiericcio, in certi casi incessante, sui Social e sul Web in linea generale.

Ora a far chiacchierare maggiormente su di se è Pino Insegno che è da pochissimo approdato in Rai. Gli ascolti del suo Mercante in Fiera in onda su Rai 2 sono molto deludenti ma l'Azienda non ha alcuna intenzione di mettere in atto una chiusura anticipata. Tanto più che lui è il conduttore su cui la Rai ha intenzione di puntare nel corso della stagione televisiva attualmente in corso.

Non per nulla a partire da gennaio 2024, poco dopo la conclusione delle festività natalizie, condurrà L’Eredità. In questo caso Insegno prenderà il posto del mitico Flavio Insinna che lo ha condotto con enorme successo per tantissimi anni e che ha dato la notizia del suo addio al game show tra le lacrime e la più viva commozione.

Un addio che ha lasciato il classico amaro in bocca ai più è stato poi quello di Bianca Berlinguer che è approdata a Mediaset, in particolare su Rete 4, con una nuova edizione di CartaBianca. E con lei c’è anche il suo storico opinionista, nonché grandissimo amico, Mauro Corona. Tra i grandissimi ritorni c’è stato quello della meravigliosa Caterina Balivo per la quale è stato pensato un programma nuovo di zecca.

Parliamo ovviamente de La Volta Buona che tuttavia non sta ottenendo a livello di share i risultati tanto agognati. Difatti è sempre battuto in tale direzione dalla soap turca Terra Amara e da Uomini e Donne, condotto e ideato dalla divina Maria De Filippi, E ora la Rai sta vivendo un momento molto triste. “Ieri in viale Mazzini piangevano tutti”, la frase che spezza i cuori. La Balivo però non centra nulla.

A pronunciare tale frase è stato il mitico Fiorello. Lo showman siciliano in Anteprima VivaRadio2 ha parlato del fatto dell’addio di un grande conduttore alla Rai. “Ieri sono passato da viale Mazzini e sentivo lamenti, piangevano tutti”, ha dichiarato lo strepitoso showman siciliano, lasciando di stucco tutti quanti.

Poco prima, in riferimento alla messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Che Tempo Che Fa sul 9, Fiore ha sostenuto: ” Canone Rai più basso? Forse perché è andato via Fazio…”. Insomma, Rosario prende in giro la stessa Rai dove opera ma nel contempo ha messo chiaramente in luce quanto il conduttore ligure sia una vera punta di diamante nel suo campo.

