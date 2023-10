Luna Marì, avete visto chi è la tata della figlia di Belen e Spinalbese? La conoscete tutti

Luna Marì, avete visto chi è la tata della figlia di Belen e Antonino Spinalbese? Lei è super famosa.

Mentre la sua celebre mamma se ne sta con il suo nuovo compagno nella provincia bresciana dove è andata a vivere con lui, la sua secondogenita trascorre la sua vita a Milano con i suoi adorati nonni e il suo papà. E stiamo parlando dell’affascinante Antonino Spinalbese, vera stare del Grande Fratello Vip 7.

E ciò pare che lo abbia mandato in tilt, come l'essere costantemente inseguito dai paparazzi. Lui che prima di conoscerla poteva uscire di casa bello tranquillo. E anche ciò, insieme ai litigi che avvenivano di continuo, a detta sua, tra di loro, ha decidere di chiudere il loro legame. Come ha rivelato lui stesso al GF lo avrebbe chiuso prima se non fosse diventato padre proprio grazie a Belen.

E ciò pare che lo abbia mandato in tilt, come l’essere costantemente inseguito dai paparazzi. Lui che prima di conoscerla poteva uscire di casa bello tranquillo. E anche ciò, insieme ai litigi che avvenivano di continuo, a detta sua, tra di loro, ha decidere di chiudere il loro legame. Come ha rivelato lui stesso al GF lo avrebbe chiuso prima se non fosse diventato padre proprio grazie a Belen.

Luna Marì, chi è la tata della figlia di Belen e di Spinalbese

Lei, dal canto suo., non aveva affatto visto di buon occhio la sua scelta di partecipare al reality, così come la famiglia Rodriguez in generale. In ogni caso lei, durante una sua ospitata a Verissimo, ha speso bellissime parole di lui in veste di papà per la loro Luna Marì che è tuttora assai piccina.

La bimba che ha un ottimo rapporto con il fratello maggiore Santiago, che di cognome fa De Martino, trascorrere anche molto tempo con il suo papà che letteralmente adora. Ed è stato lui a mostrarci in una Storia condivisa sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram chi sia la tata di sua figlia. Si tratta di una donna super famosa. La conoscete tutti quanti. Fuori il nome!

Sonia Bruganelli gioca con la bimba, lui taglia i capelli al figlio di lei

Stiamo parlando della divina Sonia Bruganelli che lui ha immortalato mentre era intenta a far giocare la sua creatura. Il contenuto è poi stato prontamente ripreso dalla donna. E sempre lei ha mostrato su Instagram una foto dove Antonino stava tagliando ai capelli al figlio Davide. Insomma, a quanto pare c’è qualche collaborazione in ballo tra di loro.

Ora i fan attendono di saperne di più e vedere quali saranno i prossimi progetti lavorativi e perlopiù televisivi di Spinalbese. In tale direzione non si sa nemmeno se bolla qualcosa in pentola per la sua ex Belen che a quanto pare almeno per ora vorrebbe starsene lontana dal clamore mediatico e dalla TV.

