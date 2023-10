Andrea Giambruno, dopo l’annuncio della Meloni trapela il motivo della rottura: è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso

Andrea Giambruno e Giorgia Meloni, love story al capolinea: dopo il recente scandalo mediatico, arriva la conferma dalla Premier.

Nelle ultime ore Giorgia Meloni ha ufficializzato la fine della sua relazione con il giornalista di Mediaset Andrea Giambruno, a cui era legata da molti anni, e con il quale nel 2016 ha regalato i natali alla piccola Ginevra.

La leader di “Fratelli d’Italia” ha infatti affidato ai social un comunicato raggelante, che arriva all’alba dell’ennesimo scandalo sollevato dal TG satirico “Striscia la notizia”, e la notizia sta percorrendo il web come un’onda anomala.

La creatura televisiva di Antonio Ricci negli ultimi giorni ha proposto agli spettatori alcuni fuorionda in cui Giambruno si lasciava andare a commenti lascivi nei confronti della collega Viviana Guglielmi, commentando il suo outfit e informandosi circa la situazione sentimentale della giornalista. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

In un secondo servizio, trasmesso giovedì 19 ottobre, “Striscia la notizia” ha rincarato la dose, proponendo al pubblico ulteriori backstage di “Diario del giorno” in cui Giambruno inanellava considerazioni piuttosto triviali e pruriginose. Scopriamo il contenuto dei fuorionda incriminati.

Andrea Giambruno nel mirino di “Striscia la notizia”

Giovedì 19 ottobre “Striscia la notizia” ha lanciato un servizio in cui erano montati diversi spezzoni audio registrati a “Diario del giorno” in cui Giambruno interpellava una collega: “Tu sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti io e te? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?“.

E ancora: “Come amore? Ma lo sai che io e (omissis) abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, ora lo sai anche tu. Però, stiamo cercando una terza partecipante, perché noi facciamo le threesome, anche le foursome con (omissis)”. L’esplosivo servizio ha comprensibilmente seminato il caos sui social, ed alcuni insiders hanno anticipato la recente decisione della Premier, come riporta anche “Il Fatto Quotidiano”: “La situazione era degenerata da diversi mesi“. In effetti, nelle ultime ore Giorgia Meloni ha preso le distanze dall’ex compagno con un clamoroso comunicato sui social X ed Instagram: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi 10 anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra“.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2023

Giorgia Meloni passa al contrattacco: “Hanno sperato di indebolirmi”

La Premier ha quindi proseguito: “Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di 7 anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo“.

Giorgia Meloni ha infine affondato: “P.S.: tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi, colpendomi in casa, sappiano che, per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra, e la goccia è solo acqua“.

© Riproduzione riservata