Qui il carciofo si mangia in piedi, è il più buono del Lazio ma lo conoscono in pochi: cuoce sulla brace viva e profuma di primavera | Ti svelo la ricetta dei contadini

Esiste una ricetta dei carciofi molto apprezzata dai contadini ed è semplicissima. Andiamo a scoprire qual è e perché tuttora riscuote successo.

I carciofi rappresentano gli ortaggi più richiesti a tavola dalle famiglie italiane. Le varietà vengono classificate in base allo sviluppo delle spine, al colore del capolino e al comportamento del ciclo fenologico.

Sono anche consigliati dai nutrizionisti per le sue proprietà benefiche, dato che sono ricchi di fibre, sono antiossidanti, contengono vitamine e minerali, supportano la digestione e regolarizzano il colesterolo.

Fanno anche bene al fegato, ma le donne in fase di allattamento non devono mangiarli perché tendono a ridurre la produzione di latte. A prescindere da questo piccolo dettaglio risulta essere uno degli ortaggi più apprezzati.

A tal proposito sul sito romatoday.it è stata riportata una fantastica ricetta dei carciofi che probabilmente non conosci. Non occorre essere uno chef, in quanto basta dedicare qualche minuto alla preparazione davanti ai fornelli.

Carciofi alla matticella, la ricetta tipica del mondo contadino

Si chiamano carciofi alla matticella proprio perché vengono cotti nelle matticelle (fasci di sarmenti secchi di vite, utilizzati dai contadini nei campi), anche se c’è chi preferisce una normale brace a legna. Questo fa capire che si tratta di un piatto semplice, legato al mondo campestre. La ricetta è facile da seguire.

Prima di tutto occorrono dei carciofi abbastanza grandi e devono essere puliti e tagliati. Subito dopo devono essere leggermente aperti e insaporiti con dell’aglio, del prezzemolo, del sale e infine dell’olio. Devono essere immersi nella brace e cotti a caldo all’interno di un grande braciere. Devono diventare neri e solo così si passa a sfogliare le parti più esterne e dure in modo tale da mangiare le parti più centrali e morbide.

Ecco dove devi recarti per gustare questo fantastico piatto

Probabilmente non avrai mai gustato i carciofi alla matticella, quindi sarai curioso di sapere dove devi recarti per soddisfare il tuo palato. In realtà questa ricetta è popolare nella zona di Velletri e dintorni e usanza vuole che vengano serviti a tavola il lunedì di Pasquetta.

Altre specialità del posto sono un primo con gli strozzapreti alla velletrana, fatti con acqua e farina, e le pappardelle al sugo di cinghiale. Questo luogo è immerso nel verde dei Castelli Romani, a soli 40 km a sud di Roma. Questo significa che potresti fare un salto a Velletri magari nel weekend che organizzerai nella capitale italiana.