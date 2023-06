Putin: “Fare di tutto per impedire la destabilizzazione della Russia”

(Adnkronos) – "Bisogna fare di tutto per impedire la destabilizzazione del Paese". E' il monito ribadito dal presidente russo Vladimir Putin, durante una riunione del Consiglio di sicurezza, secondo quanto riferito dalla Tass. E' necessario discutere dei "modi per garantire la sicurezza della Russia, in particolare la sicurezza politica interna", tenendo conto degli sforzi intrapresi e intensificati dai "nemici dello Stato con l'obiettivo di scuotere la situazione all'interno della Russia", ha affermato il presidente. "Dobbiamo fare tutto il possibile per impedire loro di farlo in qualsiasi circostanza", ha scandito Putin. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

