Pupi Avati: “Favino ha ragione, il modenese Ferrari dal Nebraska fa ridere”

(Adnkronos) – (dall'inviata Ilaria Floris) "La polemica di Favino io la condivido. Ha pienamente ragione. Visto che capita spesso che gli americani facciano film sugli italiani, ha perfettamente un suo senso che siano interpretati da italiani. Ferrari, un modenese, che viene dal Nebraska, fa un po' ridere". Così all'AdnKronos il regista Pupi Avati intervenendo nella polemica scatenata dalle dichiarazioni dell'attore Pierfrancesco Favino in merito ai ruoli di icone italiane interpretati da attori stranieri. "Quando ho girato il film su Dante Alighieri, noi siamo stati tentati, sedotti dall'idea di farlo interpretare ad Al Pacino -rivela il maestro Avati- Ma per quanto lui sia un italo americano, poi ci siamo ricreduti. E grazie a Dio abbiamo scelto Sergio Castellitto e Alessandro Sperduti, quindi attori italiani. Il film ha avuto un grande successo e questo conferma che con attori italiani il film ha una credibilità assoluta maggiore". "Quello che dice Favino è assolutamente giusto: come loro pretendono di far interpretare gli americani agli americani, gli italiani devono essere interpretati d italiani. Anche perché se no la presa diretta, dove gli attori recitano senza essere doppiati, elemento fondamentale per valutare la credibilità dell'attore, come la valutiamo?".

