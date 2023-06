Prof colpita da pallini a Rovigo, Valditara: “Interverremo su voto in condotta”

(Adnkronos) – “Non basta mandare gli ispettori, interverremo anche sul voto di condotta” agli studenti che all'Istituto Viola Marchesini di Rovigo hanno sparato con una pistola ad aria compressa contro una professoressa. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, a margine dell’evento ‘Futuro Direzione Nord’, a proposito della promozione con 9 in condotta dei ragazzi che hanno colpito la docente e inviato il video dell’accaduto sui social media. “Ci dovrà essere un ripensamento sul significato e sul ruolo, all’interno dell’intero anno scolastico, del voto di condotta”, ha detto Valditara, ricordando che “siccome il caso di Rovigo mi ha lasciato perplesso, ho mandato un’ispezione per capire come sia stato possibile che un ragazzo che aveva sparato dei pallini nei confronti dell’insegnante abbia potuto prendere 9 in condotta. Vogliamo capire anche qui se ci sono margini di manovra che il Ministero può avere. Credo che a breve gli ispettori ci faranno questa relazione, ma non basta mandare gli ispettori, interverremo anche sul voto di condotta”. —[email protected] (Web Info)

