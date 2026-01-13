Post Roma-Torino: un’eliminazione che brucia

La precoce eliminazione in Coppa Italia pone degli interrogativi in casa Roma. Un obiettivo già saltato è una macchia indelebile di questa prima metà di stagione.

Come col Sassuolo difficoltà a trovare spazi

Così come tre giorni fa col Sassuolo, la Roma dimostra alcune difficoltà iniziali, soprattutto in casa con squadre che si difendono basse per poi ripartire. Ci sono state occasioni per andare in vantaggio, ma derivate soprattutto da momenti di gioco “rotto” e di riconquista alta del pallone. Ancora una volta, nel momento di dover attaccare un blocco basso, la Roma non riesce ad essere pericolosa, in particolare senza un attaccante centrale.

La notte “sbagliata” di Mile Svilar e di Antonio Arena

Sbagliata ovviamente per due motivi opposti. L’MVP della Roma di questa stagione, che con le sue parate ha dato tanti punti alla squadra, Mile Svilar stasera è stato determinante ma nel senso opposto. Difficile fare meglio sul tiro da fuori di Adams, è responsabile del gol del raddoppio più la respinta corta al 90’ per il 2-3 di Ilkhan. Una serata storta che una volta di più fa capire come sia un giocatore determinante. Dall’altro lato la notte personalmente speciale per l’esordio clamoroso di Antonio Arena tra i professionisti. Un minuto e la spizzata vincente per il 2-2: la notte sbagliata ovviamente per il risultato finale, ma un impatto enorme per un ragazzo che è ancora 16enne ma in 15 minuti è stato presente, incisivo e vicino al gol in tre occasioni.