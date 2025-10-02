Post Roma-Lille: porta stregata ma prestazione sottotono
Il clamoroso finale di partita non cancella una partita complicata fin dall’inizio
La prima sconfitta in campo europeo, inaspettata quasi quanto quella patita col Torino, porta con sé dubbi su una Roma che sembrava lanciata ma anche una certezza: il processo di Gasperinizzazione è intrapreso sì, ma ancora lungo.
Errore difensivo e gol immediato: partenza ad handicap senza la forza di reagire
L’appoggio su Tsimikas che perde il controllo del pallone, due passaggi diretti verso la porta e il gol lampo di Heraldsson. In 6 minuti la Roma si è trovata sotto senza rendersene conto. Uno dei pochi gol subiti finora, e se possibile il più grave, ma da lì la reazione è tardata ad arrivare. La partita si è incanalata sui binari che voleva la formazione ospite e i giallorossi non sono riusciti a farla girare, soprattutto dal punto di vista del gioco, della manovra e del territorio.
Porta stregata e il delittuoso triplo errore dal dischetto
Nonostante una prestazione più difficile però, la Roma ha avuto occasioni per pareggiarla (anche per andare sotto di due gol a dire il vero, ma Svilar su Giroud e la scarsa precisione nelle ripartenze non l’hanno realizzato). La quadrupla occasione al minuto 35, tra tiri stoppati, parate e salvataggi sulla linea. Il triplo calcio di rigore sbagliato. Chance enormi ma fallite: sì anche per merito del portiere Ozer, ma anche per brutti tiri dal dischetto, due di Dovbyk, l’ultimo di Soulé. Dopo un periodo positivo, è mancata anche mentalità e cattiveria.