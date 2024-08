“Posso sedermi?” giovane accoltellato nella Metro C di Roma

Un giovane del Gambia è stato accoltellato sulla linea C della metropolitana per aver chiesto un po’ di educazione agli altri passeggeri

«Potete mettervi composti che voglio sedermi?». Una richiesta legittima si trasforma in un pretesto per un pestaggio brutale. È quanto accaduto nella metropolitana di Roma, dove un giovane del Gambia è stato accoltellato per aver chiesto un po’ di educazione agli altri passeggeri. Il 28enne racconta di aver chiesto a due ragazzi, che occupavano quattro posti sdraiati, di sedersi correttamente. La sua richiesta ha scatenato una violenta reazione.

Intorno alle 8 di mattina, il giovane si trovava su un treno della Metro C, nei pressi della fermata Torre Gaia, quando ha fatto la richiesta. I due ragazzi hanno reagito con insulti, seguiti da un’aggressione fisica con calci e pugni. La situazione è degenerata ulteriormente quando uno dei due ha estratto un coltellino, ferendo ripetutamente il giovane gambiano.

La fuga e i soccorsi

Dopo l’aggressione, i passeggeri terrorizzati sono fuggiti, lasciando il 28enne a terra in una pozza di sangue. I vigilantes della Metro C lo hanno trovato e i sanitari del 118 lo hanno trasportato in codice rosso al policlinico di Tor Vergata, dove è stato medicato con una prognosi di 30 giorni per le ferite alla spalla e al polso sinistro.

I carabinieri di Tor Vergata e Tor Bella Monaca si sono messi sulle tracce dei due aggressori, che sono stati trovati poco dopo nei pressi della stazione di Torre Gaia. I due, un 19enne egiziano e un 20enne marocchino, sono stati arrestati in flagranza di reato. Le accuse nei loro confronti includono lesioni aggravate, porto d’armi e rapina aggravata, poiché durante il pestaggio avrebbero tentato di rubare il telefono della vittima.

Accoltellamenti, rapine e aggressioni: non c’è pace a Roma

Sempre ieri, intorno alle 19, un altro episodio di tensione si è verificato sulla linea A della metropolitana, dove un borseggiatore in fuga si è rifugiato nella galleria alla stazione Flaminio per evitare l’arresto. Atac ha sospeso la circolazione tra Termini e Battistini per un’ora. Al ripristino del servizio, il presunto complice del borseggiatore è stato aggredito dai passeggeri. Tra i presenti c’era anche lo youtuber Simone Cicalone, che stava girando un video sui borseggi.

Un altro episodio di violenza è avvenuto a Piramide, sulla linea B della metropolitana, dove una donna è stata aggredita da un gruppo di borseggiatrici dopo aver cercato di fermare uno scippo. Prima insultata, la donna è stata poi scaraventata fuori dal treno dalle criminali.