Polvere in casa, ora ha le ore contate: fai come Serena, usa solo questo prodotto | Addio a detersivi costosi

Addio polvere nelle nostre dimore grazie a questo prodotto. No, non è un detersivo.

La casa è il nostro nido. Dunque la dovremo vedere maggiormente come quel luogo dove è bello tornare per riposare e rilassarsi dopo tante ore trascorse fuori a lavorare. Se poi affrontiamo lo smart working è ancora più importante crearsi delle piccole zone, definibili come delle oasi, dove staccare la spina per la nostra salute.

E sempre in nome di essa, che è fondamentale per la nostra vita che sia al top, dobbiamo anche pensare alla corretta e puntuale pulizia, nonché valida igienizzazione, della nostra dimora. In primis però dobbiamo cercare di mantenerla ordinata il più possibile. Difatti il disordine non solo ci può creare malesseri dal punto di vista psicologico ma anche essere la cova ideale per il crearsi dello sporco.

Inoltre pure la polvere, che non è un toccasana per le vie respiratorie di noi umani ma neanche per i nostri immensi amori di pelo, è in grado di proliferare maggiormente in una situazione di questo tipo. E non facciamo l’errore, per altro molto comune, di pensare che ora che è estate, siccome i riscaldamenti e le stufe sono spenti da tempo, che si formi di meno.

Polvere in casa, salutala definitivamente con un prodotto

Difatti anche adesso si crea eccome. Magari ci mette un pochino di più rispetto ai mesi freddi a formarsi in grande quantità ma comunque possiamo trovarci a stretto giro nella condizione di trovarcene sommersi quando meno ce lo aspettiamo. E a quel punto siamo in seria difficoltà a scacciarla velocemente.

E nel frattempo gli acari banchettano in casa nostra. Come correre ai ripari? Evitando che si formi, pulendo ogni giorno i pavimenti, nonché passando sempre l’aspirapolvere velocemente. Una volta a settimana facciamolo in maniera più mirata, spostando i mobili e l’oggettistica che non deve mai essere eccessiva perché anche lei, come si dice in gergo, fa polvere. E poi per scacciarla definitivamente puntiamo su questo prodotto.

L’aceto, la nostra salvezza

Si tratta di qualcosa di assolutamente naturale e che tutti quanti abbiamo di certo nelle nostre dispense. Ergo non dovremo spendere nemmeno mezzo centesimo per sfruttarlo. Di che cosa stiamo parlando? Dell’aceto che unito a poca acqua è fantastico per eliminare la polvere sui pavimenti e sulla mobilia.

Dopo aver creato questa semplice soluzione basta bagnarci un panno in microfibra. Per scacciare l’odore dell’aceto, che a molti non risulta particolarmente piacevole, basta tenere aperte le finestre mentre ci si aggiunge a fare la pulizia purché non ci sia del forte vento. Non teniamole più aperte del dovuto altrimenti altro sporco e altra polvere potrebbero annidarsi fin da subito nella nostra casa.