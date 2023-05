Polonia, entra in orfanotrofio con coltello: uccisa 16enne, 9 feriti

(Adnkronos) – Una adolescente è stata uccisa e altre nove persone sono rimaste ferite a coltellate da un uomo che ha fatto irruzione in un orfanotrofio di Lodz, nella Polonia centrale. Lo ha reso noto la portavoce della polizia di Lodz Aneta Sobieraj alla tv pubblica. L'aggressore è stato arrestato e la polizia ha aperto un'inchiesta per capire i motivi dell'attacco. "Purtroppo, a seguito di questa aggressione, una ragazza di 16 anni dell'orfanotrofio è morta sul colpo e cinque persone sono state ricoverate in ospedale", ha aggiunto Sobieraj. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata