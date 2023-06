Poliziotta uccisa a Roma, testimone: “Tre colpi e poi un’auto via a tutto gas”

(Adnkronos) – "Saranno state le 11.20 quando ho sentito tre botti, come se qualcuno stesse sbattendo un tappeto. Mi sono affacciata e ho visto una donna che conosco uscire dal palazzo tre portoni avanti al mio con le mani in faccia e un altro che correva spaventato. Ho chiesto cosa fosse successo e mi hanno detto che era morta una donna". A parlare all’Adnkronos è una vicina di casa della poliziotta uccisa questa mattina nell’androne del suo palazzo in via Rosario Nicolò, zona Torraccia. "In strada, ferma – continua – c’era una macchina bianca (la stessa Chevrolet dove hanno poi trovato il cadavere del collega della vittima, ndr) con lo sportello aperto lato passeggero che ho visto chiudersi prima di scappare a una velocità inaudita". (di Silvia Mancinelli) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

