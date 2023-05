Pnrr, Meloni: “Scadenza per modifiche è 31 agosto, siamo nei tempi”

(Adnkronos) – Pnrr? "Il nostro piano è il più grande d'Europa con 191,5 miliardi di euro e 527 obiettivi. E una sua revisione richiede una verifica attenta per scongiurare il rischio di fare in fretta e male. La scadenza per proporre modifiche è il 31 agosto 2023 e il Ministro Fitto sta lavorando con la Commissione Europea e le singole Amministrazioni per assicurare la piena attuazione degli interventi. In questi giorni abbiamo completato la fase di ricognizione con le Amministrazioni centrali per verificare lo stato di attuazione del Piano e nelle prossime settimane, come stabilito con la Ue, si intensificherà il confronto per la formalizzazione delle proposte di modifica. Siamo nei tempi, e lo dimostra il fatto che ad oggi solo 5 Stati hanno presentato la proposta di revisione del Piano con l'integrazione del REPowerEU. Faremo tutto quello che c'è da fare per far arrivare queste risorse a terra, in modo utile ed efficiente". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista al 'Messaggero'. "La capacità di spesa è un problema storico – aggiunge Meloni – A febbraio abbiamo concluso una verifica sullo stato di attuazione delle politiche di coesione 2014-2020 e abbiamo constatato che, dopo 8 anni, risultava effettivamente speso solo il 34% dei 126 miliardi di risorse programmate, tra europee e nazionali. Accorpare la delega del Pnrr a quella delle Politiche di coesione nasce proprio da questa esigenza: assicurare una maggiore sinergia tra le diverse fonti di finanziamento, sia per garantire che i soldi vengano effettivamente spesi ma anche per privilegiare misure di qualità e in grado di rafforzare la competitività e avere effetti sul Pil. Un'impostazione confermata dal Regolamento REPowerEu che ha previsto il concorso delle politiche di coesione agli obiettivi del Pnrr, in particolare a quelli connessi alle politiche energetiche per ridurre la dipendenza dal gas russo". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

