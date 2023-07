Pinguini Tattici Nucleari, ‘Rubami la notte’ in vetta alla classifica airplay

(Adnkronos) – Grazie alle due posizioni guadagnate rispetto alla scorsa settimana 'Rubami la notte' dei Pinguini Tattici Nucleari si porta al comando della classifica EarOne airplay radio. Il brano precede 'Italodisco' dei The Kolors (stabile in seconda posizione) e 'Disco Paradise' di Fedez, Annalisa e Articolo 31 (-2). Completano la top 10 'Pazza Musica' di Marco Mengoni e Elodie (stabile in quarta posizione), 'Dance The Night' di Dua Lipa (stabile in quinta posizione), 'Chemical' di Post Malone (stabile in sesta posizione), 'Runaway' degli Onerepublic (settimo posto, +7), 'Alta marea' di Coez, Frah Quintale (ottavo posto, +12), 'Parafulmini' di Ernia con Bresh & Fabri Fibra (nono posto, -1) e 'Hollywood' di Irama e Rkomi (stabile in decima posizione. Le tre più alte nuove entrate della settimana sono: 'Melodia Criminal' di Fred De Palma, Ana Mena e Takagy & Ketra (posizione 51), 'Vampire' di Olivia Rodrigo (posizione 53) e 'Mercy' di The Blessed Madonna feat. Jacob Lusk (posizione 58). La classifica EarOne airplay italiana è guidata da 'Rubami la notte' dei Pinguini Tattici Nucleari (+2). Secondo e terzo posto per 'Italodisco' dei The Kolors e 'Disco Paradise' di Fedez, Annalisa e Articolo 31 (-2). 'Paradise' di Sophie and the Giants e Purple Disco Machine guadagna due posizioni e guida la classifica EarOne airplay dance. Perde una posizione e scivola al secondo posto 'Substitution' di Purple Disco Machine e Kungs. Terzo posto per 'Baby Don’t Hurt Me' di David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray (-1). La classifica EarOne airplay tv è guidata anche questa settimana da 'Rubami la notte' dei Pinguini Tattici Nucleari che precede 'Pazza Musica' di Marco Mengoni e Elodie (+1) e 'Disco Paradise' di Fedez, Annalisa e Articolo 31 (-1). 'Aranciata' di Madame si conferma al comando della classifica EarOne airplay radio indipendenti. Gli altri due posti sul podio sono occupati da '(It Goes Like) Nanana' di Peggy Gou (+2) e 'Bellissima

