Piazzapulita (La7): questo è il momento che ha fatto il picco di ascolti

Giovedì 7 marzo torna Piazzapulita, il consueto talk show di La7, condotto da Corrado Formigli ogni giovedì sera alle 21.15. Come ogni settimana tanti temi e ampio spazio dedicato alla politica. Ma nella scorsa puntata, qual è stato il momento che ha fatto il picco di ascolti?

Corrado Formigli

I temi della scorsa puntata

Le elezioni regionali e la vittoria di M5S e PD con Alessandra Todde in Sardegna. La prossima tornata elettorale in Abruzzo. I temi della strage di Cutro, ma soprattutto le manganellate agli studenti, a seguito delle proteste a Pisa. Questi gli argomenti trattati nell’ultima puntata, giovedì scorso, in un insolito 29 febbraio. Piazzapulita nello scorso appuntamento ha riunito in media davanti al televisore circa 806.000 telespettatori, l’equivalente del 5,29% di share.

L’approfondimento si avvale della partecipazione di ospiti in studio e in collegamento, grazie ai quali vengono confezionati confronti e effettuate inchieste che vertono su fatti di casa nostra e analisi che mirano ad approfondire ciò che succede anche in ambito internazionale.

Gli ospiti intervenuti

Lo scorso giovedì, tra gli ospiti di Corrado Formigli, la neoeletta Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde; il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e poi, Alessandro Cattaneo (FI); Elisabetta Gualmini (PD).

Inoltre, sono intervenuti lo scrittore Gianrico Carofiglio; lo storico dell’arte Tomaso Montanari; l’insegnante e scrittore Christian Raimo e i giornalisti Alessandro De Angelis, Fabio Dragoni, Gian Micalessin, Antonio Padellaro, Stefano Massini e Francesco Specchia.

Massimo Giannini e Corrado Formigli, in diretta a Piazzapulita

L’intervento di Massimo Giannini

Presente anche Massimo Giannini, ex direttore de La Stampa, opinionista e conduttore, ospite ricorrente della trasmissione. Il suo intervento, a margine di un approfondimento in merito ai disordini capitati a Pisa e Firenze, ha fatto registrare un ottimo indice di attenzione da parte degli ascoltatori.

“Voglio notare una cosa: che quando Mattarella parla sembra che il sistema politico si allinei”, dice a un certo punto Formigli rivolgendosi al proprio interlocutore. “Poi però, la Presidente del Consiglio tace, il Ministro dell’interno sembra allinearsi e diciamo essere molto colpito dalle parole del Quirinale. Poi arriva un segnale evidentemente, credo che sia il solito segnale dell’entourage di Giorgia Meloni, Fazzolari, lo spin come si dice, no?!….cioè….dobbiamo rispondere così. Perché improvvisamente il Ministro dell’Interno cambia linea, si presenta in Parlamento sostanzialmente difendendo quello che è successo a Pisa[…] e addirittura un moderato come Tajani parla di poliziotti figli del popolo contro i giovani radical chic”.

“Guarda, l’analisi che hai fatto è già perfetta di suo” risponde al conduttore, Giannini “è evidente che la destra, spiazzata dall’intervento di Mattarella (fermissimo, è la prima volta che succede) che il Capo dello Stato lo fa sapere in un comunicato in cui scrive che il Ministro dell’Interno ha condiviso con lui questa riflessione. E cioè, che il manganello è una sconfitta per tutti. Ci sono stati due giorni di silenzio, evidentemente aspettavano di capire quale dovesse essere la linea. E poi Meloni ha parlato a TG2Post l’altra sera, dicendo le cose che abbiamo visto adesso e cioè ha attaccato il Colle. Ha parlato di istituzioni che tolgono il sostegno alle Forze dell’Ordine. […] A quel punto, la muta dei cani si è scatenata: persino uno moderato come Tajani, citando a vanvera Pasolini (si vede con chiarezza che non ne ha mai letta neanche una riga) attacca Mattarella e sostiene senza se e senza ma le Forze dell’Ordine, che tutti noi vogliamo sostenere. Ma non quando manganellano, come hanno fatto non solo a Pisa e Firenze, ma anche in altre circostanze in questo anno e mezzo”.

Sergio Mattarella e Giorgia Meloni

Il momento più visto

Questo dialogo, avvenuto intorno alle 21.37, è stato il momento più seguito della scorsa puntata. Secondo i dati Auditel forniti da Media Consultants, questo dialogo e passaggio della trasmissione è stato seguito da 1.319.182 telespettatori.

L’ultima puntata di Piazzapulita è come al solito disponibile in streaming sulla piattaforma dell’emittente, RivediLa7.