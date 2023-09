Pechino Express 2023, oggi 19 settembre in onda terza puntata su TV8

(Adnkronos) – In onda oggi martedì 19 settembre su TV8 la terza puntata di Pechino Express 2023 – La via delle Indie che riprende dalla città Hampi. I viaggiatori non perdono tempo e si mettono subito alla ricerca di un tuk tuk per raggiungere il tempio del Dio Hanuman. Qui li attende la prima sfida: utilizzare il coracle, un'antica imbarcazione indiana, per attraversare il fiume e raggiungere l'altra sponda. Una volta arrivati, dovranno recuperare un cesto contenente cocchi e fiori profumati necessari per eseguire un rito finalizzato alla divinazione di Hanuman. Concluso il rito, le coppie in vantaggio sono le Attiviste e gli #Italoamericani, che si sfidano in una emozionante gara a bordo dei tuk-tuk verso la città di Hosapete. Calata la notte, i viaggiatori si mettono alla ricerca di un posto dove poter riposare. Gli Italoamericani tentano di sfruttare la fama di Bastianich per ottenere una stanza in un hotel, ma non riescono nell'intento. Anche Federica Pellegrini ha la stessa idea e fortunatamente trova una famiglia italiana disposta ad offrire una stanza alla coppia. Passata la prima notte, i viaggiatori si avviano verso il Forte di Citradurla, dove le prime quattro coppie a firmare il libro rosso si sfideranno nella prova immunità: Novelli Sposi, Italo americani, Mamma e Figlio e Mediterranee. La prova consiste in una sfida di Kebaddi, uno sport molto famoso in India che consiste nel rubare il nastro colorato dalle coppie avversarie che verrà poi portato nella propria area. I Novelli Sposi dimostrano la loro superiorità fisica, vincendo la prova immunità. I viaggiatori si rimettono in marcia verso l’ultima città: Mysuru. Le Mediterranee hanno difficoltà a proseguire a causa del malus inflitto loro dai Novelli Sposi. Nonostante la situazione sfavorevole, non si perdono d'animo e riescono a trovare un passaggio. La mattina seguente, non c’è tempo per rilassarsi, e le coppie si affrettano a raggiungere Mysuru. In città devono recarsi al Gokugan Park, dove affrontano una sfida di yoga. L’obiettivo è replicare correttamente le posizioni indicate. Mamma e figlio sbagliano e sono costretti a fermarsi per dieci minuti. Intanto, le altre coppie si precipitano alle Chamundi Hill, dove li attende l’ultima sfida. Le coppie dovranno salire mille gradini prima di raggiungere Costantino della Gherardesca al tappeto rosso. La stanchezza si fa sentire per i viaggiatori, che con determinazione raggiungono il tappeto rosso. Ma una sorpresa li attende. Costantino offre loro una scelta: concludere la tappa oppure proseguire per altri quattrocento gradini dove in cima li attende Enzo Miccio. Sceglier di proseguire significa avere una posizione di vantaggio rispetto a chi invece decide di fermarsi. Mamma e Figlio e Siculi sono le uniche due coppie a interrompere la scalata. Dopo aver raggiunto Enzo sul secondo tappeto rosso, i viaggiatori attendono con ansia di scoprire l'ordine di arrivo. Le Attiviste conquistano il primo posto nella terza tappa, mentre Avvocati e Istruiti sono a rischio eliminazione. Dopo una breve discussione, le vincitrici decidono di scegliere gli Istruiti. Purtroppo la busta nera è eliminatoria e l'avventura degli Istruiti termina qui. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata