Pd, Schlein: “Propongo un’estate militante”

(Adnkronos) – "Vi propongo un'estate 'militante'". Così Elly Schlein alla Direzione del Pd lanciando una campagna di mobilitazione dem. "Ora è il momento di mobilitare tutto il partito sulla nostra agenda per l'Italia e l'Europa", ha detto ancora, aggiungendo: "Questo partito è l'unico che si dà regolarmente sede di discussione ampia e democratica, facciamone buon uso". Sui ballottaggi c'è stato uno "psicodramma alimentato dagli avversari" ma attenzione a "non attirarci demeriti" eccessivi, visto che ad esempio "la Lega è passata da 107 a 37 consiglieri e altre forze ne hanno eletti 5 in tutto. La destra ha una coalizione che si ricompatta e noi non ce l'abbiamo oggi quella coalizione e non pensiamo di essere autosufficienti". —[email protected] (Web Info)

