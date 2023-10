Pavia, 14enne accerchiato e preso a sassate da baby gang

(Adnkronos) – Domenica pomeriggio un ragazzo di 14 anni è stato accerchiato e aggredito, anche con sassate, da un gruppo di coetanei a Pavia. L'agguato – riporta il quotidiano 'La Provincia Pavese' – sarebbe avvenuto intorno alle 17 tra Strada Nuova e il ponte coperto, luogo di ritrovo per giovani. Il 14enne stava camminando insieme a tre amici, quando è stato assalito da un gruppo di adolescenti tra i 15 e i 16 anni, che in passato gli avevano già dato problemi. "È inaccettabile. Mio figlio da mesi è tormentato da questi giovani, lo hanno preso di mira. Ho già denunciato la situazione, le forze dell’ordine devono intervenire", dice a 'La Provincia Pavese' il padre, un 55enne di origini egiziane. Dopo l'aggressione il 14enne ha chiamato il genitore ed è stato portato all'ospedale San Matteo, dove a causa di un ematoma cranico è rimasto fino a ieri sera, quando è stato dimesso con una prognosi di trenta giorni. Sull'episodio sono in corso accertamenti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

