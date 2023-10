Patty Pravo si racconta a Belve: “Droghe? Ma chi fa questo mestiere senza anfetamina?”

(Adnkronos) – Patty Pravo ospite della seconda puntata di Belve, in onda oggi 3 ottobre 2023 in prima serata su Rai2. L'artista si racconta a Francesca Fagnani e parla anche dei suoi amori, così tanti che quando Fagnani chiede scherzosamente l’elenco dei suoi mariti fa fatica anche lei a metterlo insieme. Dopo cinque matrimoni, Fagnani chiede se Patty Pravo è rimasta in buoni rapporti con tutto lo staff. La cantante risponde divertita: “Beh, quasi con tutti”. Quando si parla di droghe la conduttrice chiede se l'artista le ha provate proprio tutte, e la risposta è chiara: “Certo, ma chi è che fa questo mestiere senza anfetamina?”. Sono più timidi a dirlo? “Non perché sono timidi, non lo dicono proprio”. Fagnani a quel punto incalza: parla degli anni ’70 o anche di oggi?. E Patty Pravo risponde: “In generale”. E quando la conduttrice chiede degli effetti, la cantante spiega: “Stai sveglio: lavori talmente tanto che alle volte non dormi assolutamente, hai molta vitalità”. Patty Pravo racconta anche gli albori del suo successo, arrivato da giovanissima. Quando Fagnani chiede se l’ha saputo gestire o ne è stata travolta, la cantante rivela: “Travolta no, ma papà mi diede la maggiore età a 16 anni, non sapevo assolutamente nulla di tutto questo; mi dedicavo e lasciavo che gli altri facessero”. Fagnani chiede: che gestissero i soldi? E Pravo conferma: “Esatto”. La conduttrice continua: l’hanno anche un po’ fregata? La risposta della cantante è chiara: “Certo, e non solo loro”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

