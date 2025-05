Patente sospesa in anticipo, ora basta un controllo incrociato per azzerarti i punti | È tutto automatico se hai accumulato queste infrazioni

Alcune infrazioni prevedono la sospensione breve della patente di guida: ecco i requisiti necessari per poter ottenere l’idoneità.

Una buona condotta stradale è fondamentale per ogni singolo conducente se non si vuole rischiare di ricevere multe dovute ad infrazioni o peggio, arrivare al ritiro della patente. Negli ultimi anni le regole si sono fatte più rigide, come dimostrato dall‘introduzione dei punti.

Si tratta di un sistema in cui ad ogni automobilista ne vengono assegnati 20 (si arriva a trenta se non si commettono infrazioni), ma in caso di determinate violazioni del Codice della Strada, il numero dei suddetti si riduce. La quantità di punti tolta dipende ovviamente dalla gravità dell’infrazione commessa.

Recentemente però è stata approvata una norma che prevede la possibilità di una sospensione momentanea della patente, a patto che l’infrazione in questione rientra in una certa categoria e che si abbia un numero di minimo di punti ancora a disposizione. Ma scopriamo nel dettaglio chi può rischiare il ritiro breve della patente di guida.

Come funzione il ritiro momentaneo della patente

La sospensione breve della patente non è applicabile a tutti i conducenti. Ma innanzitutto è corretto far chiarezza sul concetto sopracitato. A differenza della sospensione tradizionale, che può durare mesi, quella breve è immediata e soprattutto limitata nel tempo.

Inoltre ha uno scopo ben preciso: rendere più responsabili le persone che si trovano alla guida e incrementare al tempo stesso la sicurezza stradale. Ma attenzione, si può ricevere questo particolare ritiro della patente solo in presenza di due condizioni: qualora si abbiano meno di 20 punti (chi ne ha di più riceverà la classica sanzione pecuniaria) e nel caso in cui la violazione fatta faccia parte di quelle di una particolare gravità, mettendo quindi in pericolo l’incolumità altrui.

Quali infrazioni prevedono la sospensione breve

Le infrazioni che valgono la sospensione della patente sono le seguenti (a patto che siano presenti le due condizioni sopracitate): la circolazione contromano, il mancato rispetto di un semaforo rosso, la precedenza non data ai pedoni, l’attraversamento dei passaggi a livello e la guida in stato di ebbrezza per i neopatentati o per chi guida per professione.

Per quanto riguarda la durata della sospensione, tutto dipende dai punti residui. Per chi ne ha tra i dieci e i 19, il ritiro sarà di sette giorni, mentre per un punteggio minore di 10 punti si arriva a quindici giorni. Se l’infrazioni commessa ha portato a degli incidenti, allora la durata può raddoppiare.