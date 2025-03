Papa Francesco migliora, ma resta in ospedale: il Vaticano frena sulle dimissioni

Papa Francesco prosegue nel suo lento ma costante recupero presso il Policlinico Gemelli, dove è ricoverato dal 14 febbraio scorso.

Le condizioni di salute del Pontefice

L’ultimo aggiornamento della Sala Stampa Vaticana, diffuso sabato 15 marzo, ha confermato la stabilità delle condizioni cliniche del Pontefice, evidenziando miglioramenti progressivi, pur sottolineando la necessità di proseguire con le cure ospedaliere.

Ossigenoterapia e fisioterapia per la ripresa

“Le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili, confermando i progressi evidenziati nell’ultima settimana”, si legge nella nota vaticana. Papa Francesco continua ad essere sottoposto a ossigenoterapia ad alti flussi, con una progressiva riduzione della necessità di ventilazione meccanica non invasiva nelle ore notturne. Questo tipo di trattamento permette ai polmoni di lavorare in modo più autonomo, favorendo un miglior recupero respiratorio. Parallelamente, proseguono le sedute di fisioterapia motoria e respiratoria, che stanno contribuendo a migliorare la sua condizione generale.

La forza della fede e l’attesa per le dimissioni

Fonti vaticane sottolineano che il Pontefice affronta la convalescenza con grande forza d’animo, sostenuto dalla sua incrollabile fede. “Papa Francesco è un uomo di fede e questo lo sostiene anche nel momento della malattia”, riferiscono le stesse fonti.

L’attesa per le dimissioni resta ancora aperta. Il Vaticano ha comunicato che il prossimo bollettino ufficiale sarà diffuso tra martedì e mercoledì, mentre gli aggiornamenti quotidiani continueranno ad essere forniti ogni sera. Nel frattempo, come accaduto nelle ultime cinque domeniche, anche domani il Pontefice non leggerà l’Angelus pubblicamente.

Un Papa sempre operativo nonostante il ricovero

Nonostante la degenza, Papa Francesco continua a seguire gli impegni della Chiesa. Il Vaticano ha reso noto che lo scorso 11 marzo, dall’ospedale, ha approvato un calendario di eventi sinodali per i prossimi tre anni. La Sala Stampa Vaticana ha chiarito che tali decisioni sono il frutto di un lungo processo di maturazione e non di atti presi nell’immediatezza del ricovero. Il Pontefice, dunque, non smette di esercitare il suo ruolo, anche in un momento di fragilità fisica.