Papa Francesco, il 2 novembre celebrerà messa al Laurentino

Il prossimo 2 novembre, in occasione della commemorazione di tutti i fedeli defunti, Papa Francesco celebrerà la Santa Messa al Cimitero Laurentino di Roma, situato nella zona di Castel di Decima. Non è la prima volta che il Pontefice visita questo luogo: già nel 2018, aveva ricordato qui le “tre dimensioni della vita” — la memoria, la speranza e le Beatitudini — definendole come “luci per guidarci nel cammino”.

Negli anni passati, Papa Francesco ha scelto diversi cimiteri per commemorare i defunti e per diffondere messaggi di pace. Lo scorso anno, nel quartiere Testaccio, aveva presieduto l’Eucaristia presso il Rome War Cemetery, dove sono sepolti i caduti in guerra. Da quel luogo aveva lanciato un forte appello contro i conflitti, sottolineando come “le guerre siano sempre una sconfitta”.

Il Pontefice ha visitato in passato altri luoghi di sepoltura dei caduti in guerra: nel 2017 si era recato al cimitero americano di Nettuno, e nel 2021 al cimitero militare francese di Roma. Nel 2016 aveva scelto il sepolcreto di Prima Porta, nella periferia nord della città. Nei due anni successivi, nel 2019 e nel 2020, Papa Francesco aveva commemorato i defunti rispettivamente alle Catacombe di Priscilla e al Pontificio Collegio Teutonico di Santa Maria in Camposanto.