Palio di Siena, i cavalli delle 10 Contrade in piazza: boato della folla

(Adnkronos) – Un boato ha accolto l'ingresso dei cavalli delle dieci Contrade in piazza del Campo, dove tra pochi minuti si correrà la Carriera del Palio di Siena in onore della Madonna di Provenzano. Usciti dal Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico, i cavalli sono stati salutati da lunghi e ripetuti applausi durante il loro passaggio sulla pista di tufo dalle 15mila persone prsenti in piazza. Le Contrade che corrono per la vittoria sono: Istrice, Drago, Torre, Chiocciola, Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio e Tartuca. La Contrada vincitrice otterrà il Drappellone dipinto per l'occasione dall'artista molisano Roberto Di Jullo. —[email protected] (Web Info)

