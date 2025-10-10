Ottobre diventa il mese dei 500 € gratis, scarica l’App per fare richiesta immediata allo Stato | Attenzione alla scadenza

Lo stato finalmente sta ascoltando le tue preghiere: in arrivo una gratifica di ben 500 euro se fai in tempo a fare richiesta.

Ottobre è il mese in cui il motore del lavoro riparte davvero a pieno regime. Settembre ha rappresentato per molti un periodo di rientro graduale, con capi e colleghi spesso più indulgenti verso i ritmi ancora lenti e la mente che viaggiava ancora tra mare e montagna.

In tanti, poi, hanno approfittato delle ferie residue proprio nel nono mese dell’anno, rimandando le vere fatiche al successivo. Con ottobre la musica cambia: l’autunno porta con sé un’energia diversa, fatta di scadenze, obiettivi e produttività da dimostrare. È il mese in cui le agende si riempiono davvero e in cui gli impegni si accavallano.

Le città tornano piene, i mezzi pubblici si affollano e si percepisce quella frenesia che segna l’avvio del periodo più intenso dell’anno lavorativo. Non a caso ottobre è anche il mese in cui molte famiglie devono rimettere mano ai conti e pianificare con maggiore attenzione entrate e uscite.

Le spese di ottobre

Proprio con ottobre, infatti, le spese iniziano ad aumentare. Oltre alle normali necessità quotidiane, molti approfittano delle prime offerte per anticipare i regali di compleanno e persino quelli natalizi. L’arrivo del Black Friday nella terza parte del mese è però un’occasione irresistibile per chi vuole risparmiare.

In un contesto del genere, la necessità di liquidità diventa evidente e qualsiasi forma di sostegno economico è accolta come una boccata d’aria. È per questo che la nuova misura legata alla cultura assume un ruolo davvero importante. Scopri come accedere ai 500 euro.

500 euro per te

Fanpage.it ha diffuso la notizia. Da oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, si aprono le domande per ottenere la Carta della Cultura, che mette a disposizione fino a 500 euro da spendere in libri dotati di codice ISBN. La richiesta si effettua tramite l’app Io e può essere presentata da chi ha un Isee familiare inferiore ai 15.000 euro. La carta riconosce 100 euro per ciascun anno dal 2020 al 2024, e ogni nucleo familiare può ottenerne una per anno. La scadenza? Il 31 ottobre.

La somma ottenuta si può utilizzare senza vincoli: vanno bene testi scolastici, romanzi, manuali, saggi e anche ebook, purché contrassegnati dal codice ISBN, un numero a 13 cifre che identifica ufficialmente ogni pubblicazione. L’unico requisito, oltre all’Isee, è la residenza in Italia. Con l’inizio della scuola e natale alle porte, la Carta della cultura è un modo per tirare un respiro di sollievo.