Ostia, Pontile diventa lago dopo bomba d’acqua – Video

(Adnkronos) – Una bomba d'acqua su Ostia e la zona del Pontile, nel cuore del quartiere, diventa un lago. La giornata di oggi, 16 ottobre 2023, è segnata dal maltempo sul litorale di Roma. A Ostia, in particolare, la pioggia cade in quantità record in tarda mattinata con effetti dirompenti: strade allagate, auto costrette a 'navigare' sul lungomare, traffico in tilt. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

