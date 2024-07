‘Ossini abbiamo bisogno di te, torna subito’: il conduttore molla tutto e si precipita in RAI | Da settembre ogni sabato in prime time

Ballando con le stelle: il successo del format e le novità della prossima edizione

Ballando con le stelle è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti in Italia, grazie soprattutto alla magistrale conduzione di Milly Carlucci. Questo talent show, adattamento del format britannico Strictly Come Dancing, è ormai diventato un cult della programmazione di Rai Uno. Ogni anno il programma attrae milioni di spettatori, affascinati dalle esibizioni di celebrità che si mettono in gioco in una competizione di danza.

Ballando con le stelle ha debuttato in Italia nel 2005, portando con sé la formula vincente del format originale inglese. Il successo internazionale del programma si è replicato in molti paesi, diventando un vero e proprio fenomeno globale. In Italia, la versione condotta da Milly Carlucci ha saputo conquistare il pubblico grazie a una sapiente combinazione di spettacolo, emozione e professionalità.

Milly Carlucci è indubbiamente una delle chiavi del successo dello show. La sua presenza elegante e carismatica, unita a una grande esperienza nel mondo dello spettacolo, ha reso il programma un appuntamento imperdibile per gli amanti della televisione italiana.

Ogni edizione è curata nei minimi dettagli, con un cast di celebrità scelto con attenzione e una giuria esperta che sa offrire critiche costruttive e spettacolo.

Le indiscrezioni di Dagospia sui prossimi concorrenti

La nuova edizione del programma inizierà con un anticipo rispetto al solito, a settembre invece che a ottobre, guadagnando due puntate in più rispetto all’anno precedente. I tempi per chiudere i contratti con i vip che parteciperanno sono quindi più serrati. Secondo quanto riportato da Dagospia, Milly Carlucci sta lavorando per costruire un cast incredibile. Tra i nomi già confermati figurano l’attore e regista Luca Barbareschi, la cantante Nina Zilli, la conduttrice Enrica Bonaccorti e l’annunciatrice e attrice Marina Morgan. Un vero colpo grosso è rappresentato dalla partecipazione di Federica Pellegrini. L’ex nuotatrice, dopo essersi ritirata dalle competizioni e aver iniziato una nuova vita, ha accettato la sfida di Ballando con le stelle.

In particolare è stata confermata la presenza di Massimiliano Ossini, popolare conduttore di UnoMattina. Secondo le indiscrezioni avrebbero chiesto esplicitamente la sua presenza in modo repentino. Nonostante le numerose voci che circolavano invece, Barbara d’Urso e Chiara Ferragni non faranno parte del cast della nuova edizione. Questi nomi erano stati molto discussi, ma in realtà non sono mai entrati nelle trattative concrete. La sfida di Milly Carlucci sarà comunque intensa, soprattutto considerando che dovrà competere con Tu si que vales su Canale 5, un programma condotto da Maria De Filippi che ha sempre ottenuto ottimi ascolti.

La giuria confermata

Anche per la nuova edizione, la giuria di Ballando con le stelle è stata confermata in blocco. Torneranno a giudicare le esibizioni Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Fabio Canino, con la presidente Carolyn Smith a dirigere le operazioni. Questa giuria è ormai un elemento distintivo del programma, capace di offrire momenti di critica tecnica e spettacolo.

Con un cast di alto livello e una giuria esperta, la nuova edizione promette di essere una delle più emozionanti di sempre.