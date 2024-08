“È tornata la regina del Pop”: Gerardina Trovato infiamma le piazze | Il pubblico la osanna: schizza in alto nelle classifiche

La cantautrice siciliana è tornata più forte che mai dopo un periodo difficile. I fan le stanno dimostrando un affetto incredibile: non mancano gli appelli.

Una delle cantautrici più amate di sempre, diventata famosa soprattutto negli anni ’90, è sicuramente Gerardina Trovato. Nata a Catania il 27 maggio del 1967, iniziò a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica grazie all’amico giornalista Pietro Vivarelli, che riuscì a farla conoscere a Caterina Caselli, la quale rimase colpita dal suo talento e dalla sua voce straordinaria.

Ricordiamo il suo debutto a Sanremo tra le Nuove Proposte nel ’93, quando si classificò al secondo posto, alle spalle della vincitrice Laura Pausini, con il brano “Ma non ho più la mia città”, scritto dalla stessa Gerardina e composto da Malavasi e Donatella Milani.

Ora Gerardina è tornata alla ribalta dopo alcuni concerti che si sono tenuti in Sicilia in questi ultimi giorni. I fan, su TikTok, la stanno riportando in alto anche scaricando alcuni suoi successi musicali come “Piccoli già grandi”, “Gechi e vampiri”, “Ma non ho più la mia città” e soprattutto “Sognare sognare”.

Come ben sappiamo, non ha attraversato momenti facili. Ricordiamo ancora quando, nel 2020, aveva raccontato sia della depressione che di alcuni problemi che hanno coinvolto la sua economia: “Ho avuto una nevrosi ossessiva depressiva, ho perso chili e capelli e ho riportato danni fisici, compresa una citolisi epatica. Sono stata per diverso tempo paralizzata nel mio letto.”

Dalla depressione alla rinascita

Da queste dichiarazioni che rilasciò a Il Messaggero, ce ne sono state altre, anche quando fu ospite da Barbara d’Urso ed ebbe modo di parlare in maniera specifica di quando la madre le avrebbe detto “Ammazzati, sparati” quando le comunicò di non avere più un centesimo.

Per fortuna, però, ora sembra che le cose siano cambiate e, infatti, proprio lei, sui social, ha detto testualmente: “Sono ancora qui e ho voglia di vivere”. I fan stanno condividendo con grande entusiasmo tutte le sue canzoni e sperano che possa finalmente ritornare al Festival di Sanremo, dove lei stessa, quattro anni fa, aveva palesato l’idea di tornare.

Il sogno Sanremo 2025

Infatti, la Rai l’avrebbe cercata e lei presentò ben 24 canzoni. Ora i suoi tantissimi sostenitori, che sono veramente a migliaia, sperano che Carlo Conti possa chiamarla a Sanremo 2025 ma prima darle ancor più visibilità, come merita.

Inoltre, poter ripartire con Tale e Quale Show e proporre ad alcuni ospiti di imitare e riportare in auge alcuni suoi successi musicali, che ora su TikTok sono diventati virali, sarebbe già un inizio per riportare nel mondo della musica generalista una grande artista del suo calibro.