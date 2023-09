Oscar 2024, ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone è il candidato italiano

(Adnkronos) – 'Io capitano' l'ultimo film di Matteo Garrone, presentato alla Mostra dl cinema di Venezia, è il candidato italiano agli Oscar. Il film rappresenterà, dunque, l’Italia alla 96esima edizione degli Academy Awards, nella selezione per la categoria International Feature Film Award, con la seguente motivazione: "Per aver incarnato con grande potenza e maestria cinematografica il desiderio universale di ricerca della libertà e della felicità. Creando un’epica del sogno che mette in scena il coraggio e il dolore che segnano da sempre le migrazioni, in una dimensione di profonda umanità". 'Io Capitano' concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre 2023. L’annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 23 gennaio 2024, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 10 marzo 2024. Il Comitato di Selezione per il film italiano da designare agli Oscar istituito dall'Anica, su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, è composto da Alessandro Araimo, Domizia De Rosa, Esmeralda Calabria, Daniela Ciancio, Francesca Lo Schiavo, Giorgio Moroder, Crisiana Paternò, Michele Placido, Paola Randi, Riccardo Tozzi, Gianpiero Tulelli. "Siamo molto orgogliosi di poter rappresentare l'Italia agli Academy Awards con 'Io Capitano' e ci auguriamo che il viaggio di Seydou possa toccare il cuore anche del pubblico americano", quanto ha dichiarato il regista. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

