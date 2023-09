Orsa Amarena uccisa, avvistati i cuccioli: si lavora per salvarli

(Adnkronos) – Sono stati avvistati i cuccioli di Amarena, l'orsa uccisa a fucilate la sera del 31 agosto da un 56enne di San Benedetto dei Marsi, in Abruzzo. I piccoli – riferiscono all'Adnkronos dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise – sono stati individuati in una zona di campagna, dove si suppone abbiano trovato rifugio dopo la morte della madre. Ora si lavora per cercare di metterli in salvo il prima possibile. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

