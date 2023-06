Orlandi-Gregori, Senato dice sì a Commissione inchiesta

(Adnkronos) – Via libera della Prima Commissione Affari Costituzionali del Senato, presieduta dal senatore Alberto Balboni (Fdi), all’istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori.

La maggioranza ha ritirato gli emendamenti che limitavano la durata della Commissione di inchiesta ed è stato approvato il testo votato all’unanimità alla Camera dei deputati. Testo che ora andrà in aula a Palazzo Madama per il via libera definitivo. —[email protected] (Web Info)

