Ora la macchina CE LA REGALA il Ministro | Richiedi subito questo Bonus, ti basta avere la patente e dormi sereno

La macchina è una spesa che nessuno è più disposto a sopportare. Scopri come fare per ottenere il bonus.

Negli ultimi anni, la parola “bonus” è diventata un po’ come il prezzemolo: lo trovi ovunque. Che si parli di bonus per ristrutturare casa, per comprare biciclette elettriche o addirittura per le vacanze, il concetto è sempre lo stesso: un aiuto economico da parte dello Stato per incentivare determinate spese o comportamenti virtuosi.

Gli sgravi fiscali, diversamente, sono riduzioni delle tasse dovute, pensati per alleggerire il carico fiscale su specifiche categorie di persone o imprese. Ma a chi servono davvero? Beh, a tutti noi. Famiglie, lavoratori, studenti, imprenditori, ognuno può trovare un bonus o uno sgravio che fa al caso suo.

Il trucco sta nel saperli cercare e, soprattutto, capire come ottenerli. Di solito vengono distribuiti attraverso detrazioni nella dichiarazione dei redditi o rimborsi diretti, ma in alcuni casi è necessario fare domanda online o presentare documentazione specifica. E sebbene sembrino regali, ricordiamoci che sono sempre soldi pubblici.

Bollette alle stelle e rincari

Se c’è una cosa che negli ultimi tempi ci fa alzare il sopracciglio ogni volta che arrivano a casa, sono le bollette. Gas, luce, acqua, ogni mese sembra una sorpresa. Ma non è solo questione di bollette: il caro vita ha colpito un po’ tutto. Il pane costa più di una colazione al bar, l’olio extravergine ormai sembra un bene di lusso e anche le assicurazioni auto ci fanno sudare freddo.

La causa? Inflazione, crisi energetica e dinamiche di mercato che sembrano decise a prosciugare i nostri portafogli. Non è un caso se sempre più famiglie si affidano ai bonus statali per alleggerire il peso delle spese quotidiane. Tra rateizzazioni e piccoli trucchi per risparmiare, l’importante è restare aggiornati e sfruttare ogni opportunità.

Come ottenere il bonus

Quotidiano.net ha diffuso la notizia. E parlando di bonus, eccone uno che potrebbe fare la gioia degli automobilisti: il bonus pneumatici. Il governo Meloni ha confermato questo contributo fino a 100 euro per ogni guidatore. Certo, non è proprio come ricevere un’auto nuova con fiocco rosso, ma aiuta. Questo incentivo è pensato per facilitare l’acquisto di pneumatici “ad alta efficienza energetica” o “a bassa resistenza al rotolamento”, insomma, quelli che ti fanno risparmiare carburante e rispettano l’ambiente.

Ma attenzione: ci sono dei parametri da rispettare per poterlo ottenere. Prima di tutto, il bonus è riservato ai possessori di autovetture con un ISEE non superiore ai 25.000 euro. Inoltre, è fondamentale conservare la fattura dell’acquisto e del montaggio degli pneumatici. Nei prossimi giorni verranno rese note le modalità di richiesta, quindi occhi aperti. Al di là del risparmio, ricordiamoci che la sostituzione semestrale delle gomme non è un capriccio, ma un obbligo di legge. Se entro il 15 maggio non rimonti le gomme estive o entro il 15 novembre non monti quelle invernali, rischi multe salate: da 422 a 1.695 euro.