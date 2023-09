Onorato: “I grandi eventi a Roma contribuiscono a nuovi flussi turistici e investimenti”

(Adnkronos) – “Roma è una città complicata da vivere, ma al tempo stesso il brand Roma è un brand unico, noi stessi romani non ci rendiamo conto di quanto sia efficace. I grandi eventi concertistici di artisti internazionali che scelgono Roma come unica tappa italiana del loro tour dimostra che Roma ha recuperato quell'appeal che aveva perso. I grandi eventi concertistici e sportivi, come la Ryder Cup, l'arrivo del Giro d'Italia, i mondiali di Skate, contribuiscono a nuovi flussi turistici e ad una comunicazione moderna e tutto questo genera lavoro e investimenti. Roma ha tantissimi fondi, abbiamo l'opportunità grazie al Giubileo e al Pnrr, di recuperare tanto tempo perso”. Lo ha dichiarato Alessandro Onorato

, assessore grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma a margine dell'incontro "Turismo e Grandi eventi: un'occasione unica per pianificare e sviluppare il territorio", avvenuto a Roma nella Sala Protomoteca al Campidoglio.

