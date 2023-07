Omicidio Willy Monteiro, scende a 24 anni in Appello condanna fratelli Bianchi

(Adnkronos) – Scende a 24 anni di reclusione in Appello la sentenza di condanna per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi nel processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio avvenuto a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. In primo grado erano stati condannati all’ergastolo. Confermate le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche. "Più o meno me l'aspettavo. Nessuna sentenza mi ridarà mio figlio. Accetto la giustizia che è stata fatta. Non provo rabbia, ma il perdono è un'altra cosa’’, dice la madre di Willy, Lucia Monteiro Duarte, dopo la sentenza che ha ridotto le condanne ai fratelli Bianchi. "Difficile commentare questa notizia rimanendo lucidi, credo che una sentenza emessa da un Tribunale meriti rispetto, certo è che rimane l'amaro in bocca, molto amaro", commenta all'Adnkronos Pierluigi Sanna, sindaco di Colleferro. Di "una sentenza deludente" parla invece Domenico Alfieri, sindaco di Paliano. "L'ergastolo sarebbe stato l'unico modo di avere giustizia, per il resto ci resta ben poco – dice all'Adnkronos – . Per quanto sarà possibile, staremo il più possibile vicini alla famiglia". —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata