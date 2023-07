Al 17enne arrestato per l’omicidio di Michelle Causo vengono contestate anche le aggravanti dell’occultamento e vilipendio del cadavere. Il ragazzo, che si trova attualmente detenuto nel carcere di Casal del Marmo, è accusato di avere ucciso la minore con almeno sei coltellate di cui alcune al collo, all’addome e alla schiena. Primavalle, raduno per il corteo in ricordo di Michelle

Analisi cellulari sequestrati

Nel corso dell’aggressione, secondo quanto è emerso dall’autopsia, Michelle ha tentato di difendersi.

Dalle analisi dei cellulari sequestrati nella casa di via Dusmet, a Primavalle, si capirà se il 17enne arrestato per l’omicidio di Michelle Causo abbia avuto contatti con terzi prima e dopo avere ucciso la ragazza.

Telefono ragazza

I pm hanno affidato una consulenza tecnica anche sul telefono della ragazza, trovato sempre nell’appartamento: obiettivo è cercare di capire anche che tipo di rapporto, tramite l’analisi delle chat, avessero i due. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Davanti il Liceo Gassman che frequentava Michelle

Chi indaga vuole accertare, anche grazie ai risultati dell‘esame autoptico che verranno consegnati nei prossimi giorni, a che ora risale il decesso e se la morte della ragazza è sopraggiunta in pochi minuti o è stata una lunga agonia.

Messe in suffragio e fiaccolata

Questa sera (3 luglio, ndr), in preparazione alla fiaccolata organizzata dal Liceo Vittorio Gasman, in via di Pietro Maffi, la scuola che frequentava Michelle Maria Causo, in tutte le parrocchie della Prefettura di Primavalle, verranno celebrate messe in suffragio per la ragazza uccisa brutalmente mercoledì scorso.

Lo annuncia la Diocesi di Roma. In attesa della manifestazione per Michelle

Suono di tutte le campane di Primavalle

Le celebrazioni saranno seguite alle 18:45 dallo scampanio pasquale da tutti i campanili per “esprimere un cordoglio che nella preghiera manifesta la forza della risurrezione, la vittoria della vita e del bene, sulla morte e sul peccato”. Ascolteremo un suonare insistente e prolungato di campane.

I funerali

L’intento, spiega la Diocesi, è quello di rendere spiritualmente partecipi tutte le comunità cristiane della Prefettura in vista delle esequie che si terranno mercoledì alle 11 presso la Parrocchia di Santa Maria della Presentazione, in via di Torrevecchia 1104. La celebrazione verrà presieduta da monsignor Baldo Reina, vescovo ausiliare del settore ovest della Diocesi di Roma. (ANSA)

© Riproduzione riservata