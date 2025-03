OFFERTA PAZZA DECÒ | Messe al tappeto tutte le PIZZERIE D’ITALIA: con 3 euro sfami tutta la famiglia, da leccarsi i baffi

I supermercati Decò hanno proposto un prodotto alimentare che piace a tutti a un prezzo inimmaginabile! Ecco di quale si tratta.

Decò non è altro che una catena di supermercati fondata nel 2006 con sede a Pastorano, un comune della provincia di Caserta in Campania. I fondatori sono Claudio Messina e Pietro Ragozzino mentre Luigi Irollo è il vicepresidente. Nel 2018 hanno fatturato 748,3 milioni di euro, un dato sorprendente che parla da solo.

Attualmente ci sono ben 300 punti vendita in Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Lazio. Da non dimenticare quelli in Sicilia e Calabria. Il successo dipende senza dubbio dai prodotti di prima qualità che vengono collocati sugli scaffali da un personale sempre disponibile con i clienti.

Ogni giorno stupisce in positivo gli italiani che vanno nei suoi punti vendita per riempire il carrello della spesa. In questi giorni, per esempio, sta andando a ruba un determinato prodotto.

Sul sito connie.it la notizia sta mandando in tilt gli utenti social. Si tratta di un prodotto gastronomico italiano a base di farina, acqua e lievito. Se non hai ancora capito prosegui nella lettura.

Decò lascia a bocca aperta gli italiani

Si dice che un napoletano viene indicato come il padre di questo piatto proposto in vista della visita a Napoli del Re d’Italia Umberto I di Savoia. Gli fu chiesto di raggiungere la famiglia reale nella Reggia di Capodimonte e si presentò nelle cucine con pomodoro, mozzarella e basilico.

La Regina apprezzò così tanto il piatto che da quel giorno ebbe proprio il suo nome. Secondo alcuni già esisteva questo piatto, in quanto fu menzionata nell’opera “Usi e costumi di Napoli e contorni degli scritti e dipinti” di Francesco De Boucard. Per questo motivo possiamo inserirlo negli alimenti più antichi della cultura italiana. A prescindere da tutto in tanti sono concordi nel dire che sia una delle eccellenze gastronomiche migliori dell’umanità! Molti avranno capito di cosa si sta parlando.

Una vera occasione da cogliere al volo!

Decò pizza Margherita 700 g è una confezione che contiene ben 2 pizze lievitate in 24 ore e sono cotte in forno a legna. Rientrano tra i prodotti alimentari surgelati e sul sito è specificato che non può essere spedito con Corriere. Il prezzo è davvero conveniente, dunque deve essere colto al volo: 3,79 euro! Sicuramente tanti saranno coloro che si recheranno in un supermercato con marchio Decò per fare questo acquisto in vista di un evento importante.

Del resto la buona pizza è la scelta che spesso si fa in occasione di feste o semplici ritrovi tra amici e parenti. Il tocco perfetto è una birra o una semplice coca-cola. Sia grandi che piccini amano gustarla in tutti i modi, anche se ci sono sempre quelli più esigenti.