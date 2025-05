Nuova ZTL nascosta – Queste vie di Roma chiuse alle auto: varchi attivi anche nei weekend | Multe da 150€ a chi entra senza sapere

La giunta comunale di Roma ha deciso di introdurre una serie di telecamere nascoste per ridurre il traffico non essenziale.

Le nuove direttive stradali imposte dal Comune di Roma prenderanno presto effetto. Dopo una serie di discussioni e proposte da parte dell’mministrazione, si è giunti al tanto atteso accordo, finalizzato a disincentivare gli automobilisti ad utilizzare una delle zone storiche più importanti della città come semplice attraversamento.

Nello specifico stiamo parlando della Via Appia, che vanta una storia di tutto rispetto. Non a caso nel 2024 è stata riconosciuta come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Costruita a partire dal 312 a.C e lunga oltre 800 km, è la più antica e rilevante strada della Città Eterna.

Il problema è che molti automobilisti la utilizzano regolarmente per sposarsi da un punto A ad un punto B della Capitale, non dandole dunque il valore che le spetta. Per ovviare a questa situazione, il Comune ha deciso di correre ai ripari con l’utilizzo della tecnologia.

L’introduzione tecnologica in una delle vie più famose d’Italia

Per evitare i conducenti ad utilizzare la Via Appia come scorciatoia per raggiungere altre zone di Roma, verranno installate delle videocamere in tre punti differenti. Questa misura non solo servirà per ridurre il numero di veicoli ma anche per preservare l’incolumità di chi decida di percorrere questa strada a piedi o in bicicletta.

Le zone prescelte per la collocazione degli “occhi tecnologici” sono le seguenti: all’altezza di Porta San Sebastiano (via delle Mura Latine), tra via Appia Antica e via Appia Pignatelli e l’incrocio tra via delle Sette Chiese e via Ardeatina.

Le nuova modalità di utilizzo della Via Appia

La rinnovata predisposizione stradale non impedisce la circolazione delle auto ma ne modifica l’utilizzo, garantendo comunque, per chi ne avesse bisogno, il raggiungimento delle varie attività commerciali (es. ristoranti e vivai), situate lungo la via.

Per questo motivo viene incentivato l’ingresso e l’uscita dallo stesso varco. altrimenti è prevista una sanzione pecuniaria per il conducente. Infatti se la telecamera registra solo l’ingresso di una vettura, significa che la Via Appia venga usata semplicemente come un attraverso. Come prossima misura di sicurezza, il consiglio comunale sta pensando di introdurre degli autovelox per evitare eventuali investimenti di pedoni e persone che scelgono di spostarsi in bicicletta.